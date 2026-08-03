Συμπαγής, εξαιρετικά ευέλικτη και ταυτόχρονα ισχυρή γεννήτρια βενζίνης PGG 3/1 με ονομαστική ισχύ 2,8 kW για ανεξάρτητη παροχή ισχύος, π.χ. σε εργοτάξια, στον γεωργικό τομέα ή σε αστικές εφαρμογές. Ο αξιόπιστος τετράχρονος βενζινοκινητήρας επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία χάρη στην αδιάλειπτη παροχή ισχύος και την προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας με σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση και έλλειψη λαδιού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απλή μεταφορά του εύχρηστου μηχανήματος χάρη στην ανθεκτικότητα των τροχών στα τρυπήματα και την αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης. Οι 2 γειωμένες υποδοχές εναλλασσόμενου ρεύματος διαθέτουν αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR) και επομένως είναι κατάλληλες για τη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών. Με περιόδους εφαρμογής έως 12 ωρών (6,5 ωρών σε πλήρη ισχύ) και μια δεξαμενή χωρητικότητας 15 λίτρων, καλύπτει εύκολα ολόκληρες εργάσιμες ημέρες.