Γεννήτρια βενζίνης PGG 3/1
Γεννήτρια βενζίνης με ονομαστική ισχύ 2,8 kW, τροχούς ανθεκτικούς στα τρυπήματα και δεξαμενή χωρητικότητας 15 λίτρων: σύγχρονη βενζινοκίνητη γεννήτρια PGG 3/1 για έως και 12 ώρες εργασίας χωρίς να εξαρτάται από εξωτερικές πηγές ισχύος σε πολλούς χώρους εργασίας.
Συμπαγής, εξαιρετικά ευέλικτη και ταυτόχρονα ισχυρή γεννήτρια βενζίνης PGG 3/1 με ονομαστική ισχύ 2,8 kW για ανεξάρτητη παροχή ισχύος, π.χ. σε εργοτάξια, στον γεωργικό τομέα ή σε αστικές εφαρμογές. Ο αξιόπιστος τετράχρονος βενζινοκινητήρας επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία χάρη στην αδιάλειπτη παροχή ισχύος και την προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας με σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση και έλλειψη λαδιού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απλή μεταφορά του εύχρηστου μηχανήματος χάρη στην ανθεκτικότητα των τροχών στα τρυπήματα και την αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης. Οι 2 γειωμένες υποδοχές εναλλασσόμενου ρεύματος διαθέτουν αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR) και επομένως είναι κατάλληλες για τη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών. Με περιόδους εφαρμογής έως 12 ωρών (6,5 ωρών σε πλήρη ισχύ) και μια δεξαμενή χωρητικότητας 15 λίτρων, καλύπτει εύκολα ολόκληρες εργάσιμες ημέρες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετική ευκολία στη χρήση
- Εξαιρετική ευελιξία κίνησης χάρη στην αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης και τους τροχούς με αντοχή στα τρυπήματα.
- Λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης για άνετη και γρήγορη εκκίνηση του βενζινοκινητήρα
Απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια
- Διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση και έλλειψη λαδιού, καθώς επίσης και σωληνοειδές πλαίσιο από ατσάλι που παρέχει μέγιστη ασφάλεια.
- Με αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR) που επιτρέπει τη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών.
Αξιόπιστη και ισχυρή
- Η σύγχρονη γεννήτρια 230 V παρέχει αξιόπιστη συνεχή ισχύ 2,8 kW.
- Ισχυρός βενζινοκινητήρας για εφαρμογές τουλάχιστον 6,5 ωρών για κάθε πλήρωση της δεξαμενής.
Λειτουργία μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher
- Επιτρέπει τη χρήση πλυστικών υψηλής πίεσης σε περιοχές χωρίς εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.
- Κατάλληλη για επιλεγμένα μονοφασικά πλυστικά υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Ονομαστική απόδοση (kW)
|2,8
|Ισχύς (kW)
|3
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Κυβική χωρητικότητα (cm³)
|208
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW/hp)
|4 / 5,4
|Κατανάλωση καυσίμου (l/h)
|2,3
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|15
|Χρόνος λειτουργίας σε ισχύ 50% (h)
|12
|Χρόνος λειτουργίας σε ισχύ 100% (h)
|6,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|56,1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|51,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|645 x 622 x 549
Πεδίο προμήθειας
- Οθόνη κατάστασης λειτουργίας
- Έξοδος συνεχούς ρεύματος (12 V)
- Κατηγορία προστασίας IP 23
- Σύστημα προστασίας από χαμηλή στάθμη λαδιού και υπερφόρτωση
- Μετρητής καυσίμων
- Μονοφασική υποδοχή τύπου F (Σούκο)
- Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης (AVR)
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Πεδία εφαρμογής
- Ανεξάρτητη πηγή ισχύος για αστικές εφαρμογές, π.χ. για ηλεκτρικές σκούπες
- Ανεξάρτητη πηγή ισχύος σε εργοτάξια, π.χ. για γωνιακούς τροχούς
- Ανεξάρτητη πηγή ισχύος στον γεωργικό τομέα, π.χ. μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης