KÄRCHER X TTS: 2 ισχυρά brands, άπειρες δυνατότητες

Παρά όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση μηχανημάτων και καθαριστικών της Kärcher, εξακολουθούν να υπάρχουν εργασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο με το χέρι. Για να ολοκληρώνονται και αυτές οι εργασίες με υγιεινό και αποτελεσματικό τρόπο, τα τρόλλεϋ καθαρισμού, οι κάδοι, οι σφουγγαρίστρες και τα δοχεία απορριμμάτων της TTS Cleaning αποτελούν πλέον μέρος του χαρτοφυλακίου της Kärcher. Έχουν αποδείξει την αξία τους επανειλημμένα στον καθαρισμό κτιρίων, τον καθαρισμό ξενοδοχείων, καθώς και σε όλους σχεδόν τους άλλους τομείς εφαρμογής.