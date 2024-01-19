KÄRCHER X TTS: O ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κάθε άνθρωπος που πρέπει να καθαρίζει υγιεινά και ταυτόχρονα θέλει να εργάζεται αποτελεσματικά βασίζεται σε έναν συνδυασμό μηχανημάτων και χειρωνακτικού εξοπλισμού. Προκειμένου οι πελάτες της Kärcher να μην χρειάζεται να συμβιβαστούν σε κανένα βήμα με την υψηλή ποιότητα και την εργονομία, ο ηγέτης της αγοράς ξεκινά μια συνεργασία με την καινοτόμο εταιρεία TTS. Η σειρά προϊόντων KÄRCHER X TTS περιλαμβάνει περισσότερα από 300 προϊόντα για χειρωνακτικό καθαρισμό.
KÄRCHER X TTS: 2 ισχυρά brands, άπειρες δυνατότητες
Παρά όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση μηχανημάτων και καθαριστικών της Kärcher, εξακολουθούν να υπάρχουν εργασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν μόνο με το χέρι. Για να ολοκληρώνονται και αυτές οι εργασίες με υγιεινό και αποτελεσματικό τρόπο, τα τρόλλεϋ καθαρισμού, οι κάδοι, οι σφουγγαρίστρες και τα δοχεία απορριμμάτων της TTS Cleaning αποτελούν πλέον μέρος του χαρτοφυλακίου της Kärcher. Έχουν αποδείξει την αξία τους επανειλημμένα στον καθαρισμό κτιρίων, τον καθαρισμό ξενοδοχείων, καθώς και σε όλους σχεδόν τους άλλους τομείς εφαρμογής.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & highlights
Καινοτομίες φιλικές προς το χρήστη
Η εργασία με τα εργαλεία καθαρισμού TTS αναδεικνύει το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι ανάπτυξης των προϊόντων σκέφτηκαν κάθε βήμα και κάθε κίνηση και βελτιστοποίησαν πολλές διαδικασίες. Σύμφωνα με το image της TTS, κάθε ένα από τα προϊόντα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- Υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών υγιεινής
- Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
- Εύκολος χειρισμός
- Να είναι φιλικά προς τον χρήστη, αρθρωτά και προσαρμόσιμα.
Εργονομική εργασία
Ο καθαρισμός κτιρίων είναι συχνά ένας αγώνας δρόμου ενάντια στο χρόνο. Οι χώροι και τα έπιπλα πρέπει να καθαρίζονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Για να γίνει αυτή η εργασία όσο το δυνατόν πιο άνετη και χωρίς κόπωση για το προσωπικό καθαρισμού, τα εργαλεία καθαρισμού της TTS Cleaning πληρούν υψηλά εργονομικά πρότυπα και ενσωματώνουν έξυπνες ιδέες που δίνουν στους χρήστες ένα προβάδισμα.
Εξοπλισμός καθαρισμού από μία μόνο πηγή
Οι εταιρείες καθαρισμού αποκτούν πλέον την απαιτούμενη πλήρη γκάμα προϊόντων από μία μόνο πηγή, ανεξάρτητα από το έργο που αντιμετωπίζουν. Οι πελάτες και οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για όλα τα προϊόντα KÄRCHER X TTS και να τα αγοράζουν τόσο μέσω των καναλιών διανομής της Kärcher όσο και από τα υποκαταστήματα της TTS Cleaning.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ KÄRCHER X TTS
Η TTS Cleaning αναπτύσσει και παράγει ποικίλα εργαλεία χειρωνακτικού καθαρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας για περισσότερα από 30 χρόνια στην Ιταλία. Οι σημαντικότερες σειρές προϊόντων είναι:
Συστήματα καθαρισμού επιφανειών
Εργονομικά σχεδιασμένα προϊόντα για τον χειρωνακτικό υγρό καθαρισμό επιφανειών. Χαρακτηρίζονται από κορυφαία ποιότητα για εξαιρετική απορρόφηση ρύπων. Εγγυώνται αξιόπιστη καθαριότητα.
Συστήματα καθαρισμού
Ο κατάλληλος εξοπλισμός για τον οικονομικό και αποτελεσματικό υγρό καθαρισμό δαπέδων - ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες με μηχανήματα.
Συστήματα συλλογής και διαχωρισμού απορριμάτων
Για όλους όσους ασχολούνται με τα απορρίματα. Οι υψηλής ποιότητας κάδοι απορριμμάτων μας σε διάφορα μεγέθη και σχέδια είναι κατάλληλοι για την αξιόπιστη συλλογή και διάθεση όλων των απορριμμάτων.
Συστήματα συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων υφασμάτων
Τα τρόλεϊ ξενοδοχείων της Kärcher ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του ξενοδοχειακού τομέα χάρη στον τέλειο συνδυασμό αισθητικής και λειτουργικότητας. Προσφέρουν επαρκή χώρο για πετσέτες, ρολά τουαλέτας, σακούλες απορριμμάτων κ.λπ. Οι ευκίνητοι τροχοί καθιστούν το τρόλεϊ κινητό και επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο.
STOP & GO: Συστήματα σηματοδότησης
Η ασφάλεια είναι πάντα πρωταρχικής σημασίας. Οι προειδοποιήσεις αυξάνουν την προσοχή και προειδοποιούν εγκαίρως για πιθανούς κινδύνους και εμπόδια.
Βιωσιμότητα
Η χρήση ανθεκτικών υλικών που καθιστούν τον καθαρισμό πιο υγιεινό, πιο εύκολο και πιο βιώσιμο αποτελεί παράδοση στην TTS Cleaning. Με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και την εξοικονόμηση ενέργειας, όλο και περισσότερα εργαλεία καθαρισμού διαθέτουν οικολογική ετικέτα, συμπεριλαμβανομένων των κάδων από ανακυκλωμένο πλαστικό. Η TTS είναι επίσης ένας από τους πρώτους παρόχους παγκοσμίως που προσφέρει πιστοποιημένο υπολογισμό των εκπομπών CO2 ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος.
Το FlexoMate τρόλεϊ καθαρισμού
Αποτελεσματικό ευέλικτο και εργονομικό: το FlexoMate, ένα τρόλεϊ καθαρισμού που επαναπροσδιορίζει τον χειρωνακτικό καθαρισμό. Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας χάρη στο αρθρωτό του σύστημα. Είτε πρόκειται για πρόσθετα κουτιά είτε για μηχανήματα καθαρισμού - με το FlexoMate, είναι όλα εκεί. Μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με την εκάστοτε εργασία και να ενσωματώσει έως και 5 διαφορετικά μηχανήματα καθαρισμού. Με το FlexoMate ενισχύετε την παραγωγικότητά σας στις εργασίες χειρωνακτικού καθαρισμού. Η επιλογή ενοικίασης αντί αγοράς είναι ακόμη πιο ευέλικτη.