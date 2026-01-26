Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 R

Το στιβαρό, πλήρως υδραυλικό, χωρίς εκπομπές μπατατιοκίνητο KM 130/300 R Bp βιομηχανικό σάρωθρο, είναι κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες, π.χ βιομηχανίες δομικών υλικών, μετάλλου, χυτήρια και σε άλλους τομείς. Χάρη στη μέθοδο σάρωσης φαρασιού, λεπτόκοκκοι και χονδρόκοκκοι ρύποι αναρροφώνται πλήρως. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε άνισες επιφάνειες και το καινοτόμο σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική βούρτσα μπορεί να αλλαχθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα στη μεταφορά. Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, χρησιμοποιώντας διπλό ξέστρο. Ο κινητήρας είναι επίσης εύκολα προσβάσιμος. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται από το βολικό σύστημα λειτουργίας EASY. Ο κινητήρας είναι επίσης εύκολα προσβάσιμος. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται από το βολικό σύστημα λειτουργίας EASY.