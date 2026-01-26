Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 R
Μειωμένου θορύβου, μπαταριοκίνητη βιομηχανική σκούπα με σύστημα διεύθυνσης τιμονιού 3 τροχών. Για απαιτητικές εργασίες στη βιομηχανία κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.
Το στιβαρό, πλήρως υδραυλικό, χωρίς εκπομπές μπατατιοκίνητο KM 130/300 R Bp βιομηχανικό σάρωθρο, είναι κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες, π.χ βιομηχανίες δομικών υλικών, μετάλλου, χυτήρια και σε άλλους τομείς. Χάρη στη μέθοδο σάρωσης φαρασιού, λεπτόκοκκοι και χονδρόκοκκοι ρύποι αναρροφώνται πλήρως. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε άνισες επιφάνειες και το καινοτόμο σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική βούρτσα μπορεί να αλλαχθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα στη μεταφορά. Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, χρησιμοποιώντας διπλό ξέστρο. Ο κινητήρας είναι επίσης εύκολα προσβάσιμος. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται από το βολικό σύστημα λειτουργίας EASY. Ο κινητήρας είναι επίσης εύκολα προσβάσιμος. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται από το βολικό σύστημα λειτουργίας EASY.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διπλό ξέστροΚαθαρισμός φίλτρου μεγάλης αποδοτικότητας Μπορεί να λειτουργήσει με το πάτημα ενός κουμπιού
Επίπεδο πτυχωτό φίλτροΆνεση χειρισμού και καλή προσβασιμότητα Κατασκευασμένο από πλενόμενο πολυεστέρα Μεγάλη διάρκεια ζωής
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήσηΠολύ εύκολη λειτουργία Σύντομος χρόνος εκμάθησης Αξιόπιστη προστασία από εσφαλμένη λειτουργία.
Ευέλικτο σύστημα αποτυπώματος
- Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Μειωμένη φθορά βούρτσας
- Προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες επιφάνειες
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Ασφαλές και εύκολο άδειασμα των απορριμμάτων
- Υψηλή ανύψωση κάδου έως 1,42 m
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Άψογη συλλογή μικρών και μεγάλων απορριμμάτων
- Μειωμένος διασκορπισμός σκόνης.
Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ και κιτ προσαρτημάτων
- Άνετη προσαρμογή στις μεμονωμένες ανάγκες καθαρισμού
- Δεύτερη πλευρική βούρτσα διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος
Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και ελεγχόμενη κεντρική κυλινδρική και πλευρική βούρτσα
- Υπερβολικά μειωμένες ανάγκες συντήρησης
- Χωρίς φθορά
- Μεγάλης αντοχής
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|36 / 5
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|9100
|Πλάτος εργασίας (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1300
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1550
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2
|Κάδος (l)
|300
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|7
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|5,5
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|840
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|1300
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|840
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2150 x 1330 x 1430
Πεδίο προμήθειας
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Υδραυλικό τιμόνι
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
- Στιβαρός προφυλακτήρας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας δομικών υλικών
- Εγκαταστάσεις χύτευσης μετάλλων
- Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις
- Αποθηκευτικοί χώροι
- Οικοδομές
- Σιδηρουργία
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υλικών