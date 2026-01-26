Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 R

Μειωμένου θορύβου, μπαταριοκίνητη βιομηχανική σκούπα με σύστημα διεύθυνσης τιμονιού 3 τροχών. Για απαιτητικές εργασίες στη βιομηχανία κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.

Το στιβαρό, πλήρως υδραυλικό, χωρίς εκπομπές μπατατιοκίνητο KM 130/300 R Bp βιομηχανικό σάρωθρο, είναι κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες, π.χ βιομηχανίες δομικών υλικών, μετάλλου, χυτήρια και σε άλλους τομείς. Χάρη στη μέθοδο σάρωσης φαρασιού, λεπτόκοκκοι και χονδρόκοκκοι ρύποι αναρροφώνται πλήρως. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε άνισες επιφάνειες και το καινοτόμο σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική βούρτσα μπορεί να αλλαχθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα στη μεταφορά. Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, χρησιμοποιώντας διπλό ξέστρο. Ο κινητήρας είναι επίσης εύκολα προσβάσιμος. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται από το βολικό σύστημα λειτουργίας EASY. Ο κινητήρας είναι επίσης εύκολα προσβάσιμος. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται από το βολικό σύστημα λειτουργίας EASY.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 R: Διπλό ξέστρο
Διπλό ξέστρο
Καθαρισμός φίλτρου μεγάλης αποδοτικότητας Μπορεί να λειτουργήσει με το πάτημα ενός κουμπιού
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 R: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Άνεση χειρισμού και καλή προσβασιμότητα Κατασκευασμένο από πλενόμενο πολυεστέρα Μεγάλη διάρκεια ζωής
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 R: Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
Πολύ εύκολη λειτουργία Σύντομος χρόνος εκμάθησης Αξιόπιστη προστασία από εσφαλμένη λειτουργία.
Ευέλικτο σύστημα αποτυπώματος
  • Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
  • Μειωμένη φθορά βούρτσας
  • Προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες επιφάνειες
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
  • Ασφαλές και εύκολο άδειασμα των απορριμμάτων
  • Υψηλή ανύψωση κάδου έως 1,42 m
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
  • Άψογη συλλογή μικρών και μεγάλων απορριμμάτων
  • Μειωμένος διασκορπισμός σκόνης.
Εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ και κιτ προσαρτημάτων
  • Άνετη προσαρμογή στις μεμονωμένες ανάγκες καθαρισμού
  • Δεύτερη πλευρική βούρτσα διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος
Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και ελεγχόμενη κεντρική κυλινδρική και πλευρική βούρτσα
  • Υπερβολικά μειωμένες ανάγκες συντήρησης
  • Χωρίς φθορά
  • Μεγάλης αντοχής
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος κίνησης Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα (V/kW) 36 / 5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h) 9100
Πλάτος εργασίας (mm) 1000
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm) 1300
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm) 1550
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h) max. 2
Κάδος (l) 300
Ικανότητα αναρρίχησης (%) 12
Ταχύτητα λειτουργίας (km/h) 7
Επιφάνειες φίλτρου (m²) 5,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 840
Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg) 1300
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 840
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 2150 x 1330 x 1430

Πεδίο προμήθειας

  • Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα

Εξοπλισμός

  • Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
  • Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
  • Υδραυλικό τιμόνι
  • Αρχή λειτουργίας φαρασιού
  • Κίνηση εμπρός
  • Κίνηση πίσω
  • Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
  • Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  • Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
  • Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
  • Μετρητής ωρών λειτουργίας
  • Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
  • Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
  • Στιβαρός προφυλακτήρας
Πεδία εφαρμογής
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας δομικών υλικών
  • Εγκαταστάσεις χύτευσης μετάλλων
  • Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις
  • Αποθηκευτικοί χώροι
  • Οικοδομές
  • Σιδηρουργία
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υλικών
