Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 R Bp Pack
Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με στιβαρό σχεδιασμό για τις πιο απαιτητικές εργασίες, όπως π.χ. στη βιομηχανία των κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.
Το μπαταριοκίνητο KM 130/300 R Bp Pack, με σύστημα διεύθυνσης τιμονιού 3 τροχών, λειτουργεί χωρίς να δημιουργεί θόρυβο και εκπομπές καυσαερίων. Βάσει της αρχής λειτουργίας του φαρασιού, τα λεπτά υπολείμματα σκόνης και οι χονδρόκοκκοι ρύποι καθαρίζονται με ασφάλεια. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα στη μεταφορά. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε άνισες επιφάνειες και το καινοτόμο σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική βούρτσα μπορεί να αλλαχθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ένα επανασχεδιασμένο σύστημα αναρρόφησης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Δυο οριζόντια εγκατεστημένα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα εξασφαλίζουν καθαρό αέρα, ακόμη και όταν υπάρχει μεγάλος όγκος ρύπων. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού, χρησιμοποιώντας διπλό ξέστρο. Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και χωρίς να γίνει χρήση εργαλείων. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται από το βολικό σύστημα λειτουργίας EASY.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενισχυμένη κατασκευήΣτέρεο ατσάλινο πλαίσιο. Ενισχυμένοι, υδρόψυκτοι βιομηχανικοί κινητήρες. Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.
Αποδοτικό, ανθεκτικό φίλτροΕπίπεδο πτυχωτό φίλτρο με επιφάνεια φίλτρου 5,5 m². Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με διπλή ξύστρα. Για σκούπισμα χωρίς σκόνη.
ΕύχρηστοΑρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση. Εύκολη είσοδος και έξοδος. Εύκολη συντήρηση.
Διάφορα συστήματα μετάδοσης κίνησης
- Ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.
- Οι πετρελαιοκινητήρες συμμορφώνονται με το βιομηχανικό πρότυπο.
- Κινητήρας υγραερίου για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|36 / 5
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|9100
|Πλάτος εργασίας (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1300
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1550
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|360
|Τάση μπαταρίας (V)
|36
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2
|Κάδος (l)
|300
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|7
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|5,5
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|840
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|1300
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Πεδίο προμήθειας
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Υδραυλικό τιμόνι
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας δομικών υλικών
- Εγκαταστάσεις χύτευσης μετάλλων
- Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις
- Αποθηκευτικοί χώροι
- Οικοδομές
- Σιδηρουργία
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υλικών