Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 R Bp Pack

Το μπαταριοκίνητο KM 130/300 R Bp Pack, με σύστημα διεύθυνσης τιμονιού 3 τροχών, λειτουργεί χωρίς να δημιουργεί θόρυβο και εκπομπές καυσαερίων. Βάσει της αρχής λειτουργίας του φαρασιού, τα λεπτά υπολείμματα σκόνης και οι χονδρόκοκκοι ρύποι καθαρίζονται με ασφάλεια. Ο κάδος απορριμμάτων κλείνει αυτόματα στη μεταφορά. Η κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα σε άνισες επιφάνειες και το καινοτόμο σύστημα σάρωσης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Η κεντρική βούρτσα μπορεί να αλλαχθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ένα επανασχεδιασμένο σύστημα αναρρόφησης μειώνει τη φθορά στο ελάχιστο. Δυο οριζόντια εγκατεστημένα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα εξασφαλίζουν καθαρό αέρα, ακόμη και όταν υπάρχει μεγάλος όγκος ρύπων. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού, χρησιμοποιώντας διπλό ξέστρο. Το φίλτρο είναι εύκολα προσβάσιμο και χωρίς να γίνει χρήση εργαλείων. Οι βασικές λειτουργίες επιλέγονται από το βολικό σύστημα λειτουργίας EASY.