Αναρροφητικό σάρωθρο KM 130/300 RI D
Το βιομηχανικό σάρωθρο KM 130/300 R I συνδυάζει στιβαρή κατασκευή με απλό χειρισμό και ισχυρή σάρωση – ιδανικό για βαριά ρύπανση και απαιτητικές εφαρμογές.
Στιβαρό, ανθεκτικό και ιδανικό για εφαρμογές με μεγάλο όγκο ρύπων και σκόνης: το βιομηχανικό σάρωθρο KM 130/300 R I της Kärcher. Ακόμη και οι χρονοβόρες εργασίες καθαρισμού δεν αποτελούν πρόβλημα για τον μεγάλο κάδο απορριμμάτων και τον ισχυρό κινητήρα ντίζελ, ενώ το στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο προστασίας και ο εύκολος χειρισμός με μοχλό είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις δύσκολες συνθήκες των βιομηχανικών χώρων. Με βασικά χαρακτηριστικά όπως ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου τύπου pocket και την προαιρετική ρύθμιση ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας για την αποτελεσματική τροφοδοσία των απορριμμάτων στον κύλινδρο σάρωσης και την ελαχιστοποίηση της διασποράς σκόνης, το KM 130/300 R I εγγυάται σχεδόν χωρίς σκόνη σάρωση, ακόμη και σε εξαιρετικά σκονισμένα περιβάλλοντα. Ο φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης ένα άνετο κάθισμα, πρακτικά διαμερίσματα αποθήκευσης, μια θύρα φόρτισης USB και ενδεικτικές λυχνίες LED που δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Οι ανθεκτικοί σε τρυπήματα τροχοί από καουτσούκ, τα μπροστινά φώτα LED και η προειδοποιητική λυχνία έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την ασφάλεια στο άμεσο περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον, διατίθενται σετ εξαρτημάτων για την προσαρμογή του μηχανήματος σε συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού ή για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του μηχανήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απλή, στιβαρή λειτουργία με μοχλόLED ενδεικτικές λυχνίες για την κατάσταση λειτουργίας. Βολική λειτουργία με 1 πεντάλ με διακόπτη αλλαγής για κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Άνετος χειρισμός με 1 πεντάλ και διακόπτη εναλλαγής για κίνηση εμπρός και πίσω.
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδουΟι ρύποι μπορούν να αδειάσουν με ασφάλεια, εύκολα και χωρίς επαφή με τη σκόνη. Εύκολο σύστημα για την εκκένωση του δοχείου σε ύψος έως 1,40 m.
Προαιρετική ρύθμιση ταχύτητας πλευρικής βούρτσαςΒέλτιστο σύστημα τροφοδοσίας που κατευθύνει τα απορρίμματα στον κύλινδρο σάρωσης. Μειώνει αποτελεσματικά τη διασπορά σκόνης κατά τη σάρωση. Σημαντικά χαμηλότερη έκθεση του χρήστη στη σκόνη.
Φιλικός προς τον χρήστη εργονομικός σχεδιασμός
- Το άνετο κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το ύψος του χρήστη.
- Επιτρέπει την εργασία χωρίς κόπωση, ακόμη και για μεγάλες χρονικές περιόδους, όταν είναι απαραίτητο.
- Εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου για ένα χαλαρό περιβάλλον εργασίας.
Φίλτρο τύπου pocket μεγάλης επιφάνειας
- Η μεγάλη επιφάνεια του φίλτρου διατηρεί τα επίπεδα σκόνης χαμηλά κατά τη διάρκεια της σάρωσης.
- Πρακτικός καθαρισμός φίλτρου με δονητικό μοτέρ.
Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και ελεγχόμενη κεντρική κυλινδρική και πλευρική βούρτσα
- Πολύ χαμηλή συντήρηση, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
- Μηχανική κίνησης χωρίς φθορά.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό ακόμη και σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
Πολύ εύκολη συντήρηση
- Εύκολα προσβάσιμο σύστημα φίλτρου τύπου pocket.
- Τεχνολογία χαμηλής συντήρησης με πλήρως υδραυλική κίνηση και χωρίς ηλεκτρονικά.
Υδραυλική πίσω κίνηση με συμπαγή ελαστικά
- Εύκολο στη χειρισμό ακόμη και σε περιορισμένους χώρους.
- Ελαστικά από συμπαγές καουτσούκ, ανθεκτικά στις τρυπήσεις, ώστε τα αιχμηρά αντικείμενα να μην αποτελούν πρόβλημα.
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Άψογη συλλογή μικρών και μεγάλων απορριμμάτων
- Μειωμένος διασκορπισμός σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Τετράχρονος κινητήρας
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|15,8
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|13000
|Πλάτος εργασίας (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1300
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1550
|Κάδος (l)
|300
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|18
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|10
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|7,8
|Фορτίο (kg)
|477
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|970
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|970
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|970
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο τύπου pocket
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
Πεδία εφαρμογής
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας δομικών υλικών
- Εγκαταστάσεις χύτευσης μετάλλων
- Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις
- Αποθηκευτικοί χώροι
- Οικοδομές
- Σιδηρουργία
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υλικών