Στιβαρό, ανθεκτικό και ιδανικό για εφαρμογές με μεγάλο όγκο ρύπων και σκόνης: το βιομηχανικό σάρωθρο KM 130/300 R I της Kärcher. Ακόμη και οι χρονοβόρες εργασίες καθαρισμού δεν αποτελούν πρόβλημα για τον μεγάλο κάδο απορριμμάτων και τον ισχυρό κινητήρα ντίζελ, ενώ το στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο προστασίας και ο εύκολος χειρισμός με μοχλό είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις δύσκολες συνθήκες των βιομηχανικών χώρων. Με βασικά χαρακτηριστικά όπως ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου τύπου pocket και την προαιρετική ρύθμιση ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας για την αποτελεσματική τροφοδοσία των απορριμμάτων στον κύλινδρο σάρωσης και την ελαχιστοποίηση της διασποράς σκόνης, το KM 130/300 R I εγγυάται σχεδόν χωρίς σκόνη σάρωση, ακόμη και σε εξαιρετικά σκονισμένα περιβάλλοντα. Ο φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης ένα άνετο κάθισμα, πρακτικά διαμερίσματα αποθήκευσης, μια θύρα φόρτισης USB και ενδεικτικές λυχνίες LED που δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Οι ανθεκτικοί σε τρυπήματα τροχοί από καουτσούκ, τα μπροστινά φώτα LED και η προειδοποιητική λυχνία έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την ασφάλεια στο άμεσο περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον, διατίθενται σετ εξαρτημάτων για την προσαρμογή του μηχανήματος σε συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού ή για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του μηχανήματος.