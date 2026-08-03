Το KM 100/120 R Li-Ion είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό επικαθήμενο σάρωθρο με αναρρόφηση μεσαίου μεγέθους. Η μπαταρία του το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 180 Ah παρέχει αρκετή ενέργεια για 4 ώρες ποικίλων εργασιών καθαρισμού. Η υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας μπορεί να διαβαστεί ανά πάσα στιγμή στην οθόνη. Η μηχανή προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σάρωσης χάρη στην κυμαινόμενη βούρτσα roller, ακόμη και στην μέγιστη ταχύτητα εργασίας των 6 km/h. Οι πλευρικές βούρτσες μπορούν να αναδιπλωθούν για την προστασία των επίπλων και της ίδιας της μηχανής. Ο μεγάλος κάδος απορριμμάτων μπορεί να ανυψωθεί υδραυλικά έως 1,52 μέτρα για την απόρριψη των ακαθαρσιών σε διάφορους τύπους κάδων. Το δοκιμασμένο σύστημα στρογγυλού φίλτρου με μεγάλη επιφάνεια φίλτρου και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου αποτρέπει την ανατάραξη της σκόνης κατά τη διαδικασία σάρωσης. Το κάθισμα του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τον χειριστή, ώστε να έχει πάντα καθαρή θέα στη πλευρική βούρτσα και στην περιοχή εργασίας. Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι σαφώς διατεταγμένα και εύκολα προσβάσιμα. Τα εξαρτήματα που απαιτούν συντήρηση είναι επίσης εύκολα προσβάσιμα,χωρίς να απαιτούνται εργαλεία για την αφαίρεση του φίλτρου ή του κυλίνδρου σάρωσης. Η παράδοση περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου και φορτιστή μπαταρίας.