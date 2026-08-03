Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/120 R Bp Pack 180Ah Li+FC
Σχεδιασμένο για σκονισμένους εσωτερικούς χώρους: το μηδενικών εκπομπών KM 100/120 R Bp Pack με ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 180 Ah, γρήγορο φορτιστή και υδραυλική εκκένωση του δοχείου.
Το KM 100/120 R Li-Ion είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό επικαθήμενο σάρωθρο με αναρρόφηση μεσαίου μεγέθους. Η μπαταρία του το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 180 Ah παρέχει αρκετή ενέργεια για 4 ώρες ποικίλων εργασιών καθαρισμού. Η υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας μπορεί να διαβαστεί ανά πάσα στιγμή στην οθόνη. Η μηχανή προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σάρωσης χάρη στην κυμαινόμενη βούρτσα roller, ακόμη και στην μέγιστη ταχύτητα εργασίας των 6 km/h. Οι πλευρικές βούρτσες μπορούν να αναδιπλωθούν για την προστασία των επίπλων και της ίδιας της μηχανής. Ο μεγάλος κάδος απορριμμάτων μπορεί να ανυψωθεί υδραυλικά έως 1,52 μέτρα για την απόρριψη των ακαθαρσιών σε διάφορους τύπους κάδων. Το δοκιμασμένο σύστημα στρογγυλού φίλτρου με μεγάλη επιφάνεια φίλτρου και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου αποτρέπει την ανατάραξη της σκόνης κατά τη διαδικασία σάρωσης. Το κάθισμα του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τον χειριστή, ώστε να έχει πάντα καθαρή θέα στη πλευρική βούρτσα και στην περιοχή εργασίας. Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι σαφώς διατεταγμένα και εύκολα προσβάσιμα. Τα εξαρτήματα που απαιτούν συντήρηση είναι επίσης εύκολα προσβάσιμα,χωρίς να απαιτούνται εργαλεία για την αφαίρεση του φίλτρου ή του κυλίνδρου σάρωσης. Η παράδοση περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου και φορτιστή μπαταρίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή παραγωγικότηταΕξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού χάρη στο σύστημα πλωτής βούρτσας. Μεγάλη χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (120 l) για μακρά, αδιάκοπη χρήση. Στιβαρή σχεδίαση και αποδεδειγμένα εξαρτήματα για λίγους χρόνους διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος.
Βολική και ασφαλής λειτουργίαΥψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης και υδραυλική εκκένωση κάδου μέχρι ύψος 152 εκατοστών. Απλή λειτουργία και σαφής και εργονομική διάταξη των στοιχείων ελέγχου. Λογική σύνδεση λειτουργιών για αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας.
Μπαταρίες ιόντων λιθίου μακράς διάρκειαςΓρήγορος φορτιστής για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε μόλις 2 ώρες. Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερό Μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου σε διαστήματα πέντε λεπτών και μετά την απενεργοποίηση.
- Ο αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου της περιοχής φίλτρου 6 m² διπλασιάζει τη διάρκεια ζωής.
- Πρακτικά χωρίς σκόνη, συνεχής σάρωση ανεξάρτητα από τον όγκο των ρύπων.
Απλή συντήρηση και πολύ εύκολο σέρβις
- Όλα τα σημαντικά εξαρτήματα είναι εύκολο να ελεγχθούν και να αντικατασταθούν χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
- Έξυπνο hood concept για πολύ εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V)
|24
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|6000
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|7620
|Πλάτος εργασίας (mm)
|730
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1000
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1270
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|180
|Τάση μπαταρίας (V)
|25,6
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 3
|Κάδος (l)
|120
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|548
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|550,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Πεδίο προμήθειας
- Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
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Πεδία εφαρμογής
- Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
- Κατάλληλο για συνεργεία, σχολεία, πρατήρια καυσίμων ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
- Επίσης, κατάλληλο για εργασίες εφοδιαστικής, π.χ. για τον καθαρισμό αποθηκών.