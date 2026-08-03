Αναρροφητικό σάρωθρο KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Με μπαταρία ιόντων λιθίου, γρήγορο φορτιστή και δύο πλευρικές βούρτσες ως στάνταρ εξοπλισμό, η ευέλικτη μηχανή με οδηγό προσφέρει εντυπωσιακά υψηλή απόδοση σε μεγάλες επιφάνειες με ελάχιστη συντήρηση.
Συμπαγές, ευέλικτο, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και εξοπλισμένο με μια ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων, το επικαθήμενο σάρωθρο με αναρρόφηση KM 85/50 R της Kärcher είναι εκπληκτικά εύκολο και βολικό στη χρήση. Διατίθεται με ισχυρή και ανθεκτική μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 90 Ah και τον αντίστοιχο γρήγορο φορτιστή, ήδη ενσωματωμένο, ως στάνταρ εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης μια δεύτερη πλευρική βούρτσα για αύξηση της απόδοσης έως και 40% και ένα μεγάλο φίλτρο σκόνης για εργασία χωρίς σκόνη, συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας καθαρισμού του φίλτρου ενώ ο χειριστής παραμένει καθισμένος, για μεγαλύτερη ευκολία. Οι ανασυρόμενες πλευρικές βούρτσες και στις δύο πλευρές διαθέτουν ρύθμιση ταχύτητας, ενώ ο κυμαινόμενος κύριος κύλινδρος σάρωσης, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία και διαθέτει ένδειξη φθοράς ορατή από έξω, εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού ακόμη και σε ανώμαλα δάπεδα. Χάρη στην ευελιξία και την ευκινησία του, το μηχάνημα είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε στενούς χώρους και περιοχές με πολλά αντικείμενα. Διαθέτει επίσης απλό σχεδιασμό λειτουργίας με προσεγμένα χαρακτηριστικά, όπως φώτα που αναβοσβήνουν για μεγαλύτερη ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας και τροχούς από καουτσούκ που δεν αφήνουν σημάδια για την προστασία των δαπέδων. Τέλος, το ενσωματωμένο σύστημα Home Base επιτρέπει την εύκολη μεταφορά επιπλέον εργαλείων καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίαςΣαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων. Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος.
Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίουΓρήγορος φορτιστής για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε μόλις 2 ώρες. Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερό Μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση
Αποδοτικό σύστημα φίλτρουΕπίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα. Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού. Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
Έξυπνος σχεδιασμός δοχείου
- 2 δεξαμενές για απλή αφαίρεση και ασφαλές άδειασμα των απορριμμάτων.
- Δοχείο απορριμμάτων χωρίς αιχμηρές άκρες που επιτρέπει το άδειασμα χωρίς να μένουν υπολείμματα.
- Οι τροχίσκοι του δοχείου απορριμμάτων απλοποιούν τον χειρισμό κατά το άδειασμα.
Ενσωματωμένο σύστημα Home Base και χώροι αποθήκευσης
- Πολυμορφική και πρακτική σύνδεση για απλή μεταφορά άλλων εργαλείων καθαρισμού.
- Για απλή μεταφορά του εργαλείου συλλογής απορριμμάτων, της βούρτσας, των πανιών ή και ενός επιπλέον δοχείου, για παράδειγμα.
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
Δείκτης φθοράς για την κύρια βούρτσα
- Φαίνεται εύκολα και βολικά από την εξωτερική πλευρά.
- Ακριβής προσδιορισμός του χρόνου αντικατάστασης.
Πλευρική βούρτσα
- Προστατεύει την πλευρική βούρτσα από βλάβες.
- Αξιόπιστος και στιβαρός σχεδιασμός.
- Μειώνει το κόστος συντήρησης και επισκευών.
Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Άριστη δυνατότητα ελιγμών του μηχανήματος.
- Ιδανικό και για γεμάτους και περιορισμένους χώρους.
- Δυνατότητα κίνησης μέσα από τυπικά ανοίγματα πόρτας (90 cm).
Ρύθμιση της ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας
- Για την προσαρμογή της ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας στο αντίστοιχο είδος και όγκο ρύπων.
- Μειώνει την ποσότητα σκόνης που διασκορπίζεται.
Ταλαντευόμενη κύρια βούρτσα
- Δεν απαιτείται ρύθμιση για τη φθορά.
- Εξαιρετική συλλογή ρύπων και στην περίπτωση ανώμαλου/ανομοιόμορφου εδάφους.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/W)
|24 / 1000
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|6510
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|6510
|Πλάτος εργασίας (mm)
|615
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1085
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|90
|Τάση μπαταρίας (V)
|25,6
|Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας (h)
|max. 2
|Κάδος (l)
|50
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|2,3
|Фορτίο (kg)
|max. 90
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|210,7
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|185
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|212,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1350 x 1100 x 1300
Πεδίο προμήθειας
- Τροχοί, δεν αφήνουν σημάδια
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Μηχανικός καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Φορητός κάδος
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
- Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
- Πολυλειτουργική οθόνη
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό αιθουσών παραγωγής, αποθηκών και μικρών κτιρίων εφοδιαστικής
- Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
- Επίσης, για μικρότερους χώρους, όπως (μικρά) συνεργεία, αυλές σχολείων, βενζινάδικα ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων