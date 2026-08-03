Συμπαγές, ευέλικτο, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και εξοπλισμένο με μια ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων, το επικαθήμενο σάρωθρο με αναρρόφηση KM 85/50 R της Kärcher είναι εκπληκτικά εύκολο και βολικό στη χρήση. Διατίθεται με ισχυρή και ανθεκτική μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 90 Ah και τον αντίστοιχο γρήγορο φορτιστή, ήδη ενσωματωμένο, ως στάνταρ εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης μια δεύτερη πλευρική βούρτσα για αύξηση της απόδοσης έως και 40% και ένα μεγάλο φίλτρο σκόνης για εργασία χωρίς σκόνη, συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας καθαρισμού του φίλτρου ενώ ο χειριστής παραμένει καθισμένος, για μεγαλύτερη ευκολία. Οι ανασυρόμενες πλευρικές βούρτσες και στις δύο πλευρές διαθέτουν ρύθμιση ταχύτητας, ενώ ο κυμαινόμενος κύριος κύλινδρος σάρωσης, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία και διαθέτει ένδειξη φθοράς ορατή από έξω, εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού ακόμη και σε ανώμαλα δάπεδα. Χάρη στην ευελιξία και την ευκινησία του, το μηχάνημα είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε στενούς χώρους και περιοχές με πολλά αντικείμενα. Διαθέτει επίσης απλό σχεδιασμό λειτουργίας με προσεγμένα χαρακτηριστικά, όπως φώτα που αναβοσβήνουν για μεγαλύτερη ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας και τροχούς από καουτσούκ που δεν αφήνουν σημάδια για την προστασία των δαπέδων. Τέλος, το ενσωματωμένο σύστημα Home Base επιτρέπει την εύκολη μεταφορά επιπλέον εργαλείων καθαρισμού.