Με το στιβαρό και κινητό τρέιλερ κρύου νερού HD 9/23 Ge Tr1, ο απαιτητικός καθαρισμός υψηλής πίεσης –που είναι τυπικός, για παράδειγμα, στον κατασκευαστικό κλάδο ή στην καθημερινή εργασία στους δήμους– δεν αποτελεί πρόβλημα, ακόμη και χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος και νερού. Το μηχάνημα λειτουργεί αυτόνομα χάρη στον ισχυρό και αξιόπιστο βενζινοκινητήρα Honda (EU STAGE V) και τη δεξαμενή νερού 1000 λίτρων. Η πίεση εργασίας 230 bar και η παροχή νερού 930 λίτρων/ώρα εξασφαλίζουν επαρκή απόδοση καθαρισμού ακόμη και σε περίπτωση επίμονων ρύπων. Το μηχάνημα είναι επίσης εξοπλισμένο με χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως το εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force. Ο απλός χειρισμός και οι διάφορες επιλογές αποθήκευσης αποδεικνύουν την υψηλή φιλικότητα προς τον χρήστη. Κατόπιν αιτήματος, είναι επίσης δυνατές άλλες εκδόσεις διαμόρφωσης του μηχανήματος, όπως η έκδοση cab με ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα στο πίσω μέρος.