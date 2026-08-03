HD Trailer HD trailer
Κινητή και αυτόνομη λύση για μεγάλης διάρκειας εφαρμογές καθαρισμού με υψηλή πίεση σε εργοτάξια και δήμους: Το HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 είναι εξοπλισμένο με βενζινοκινητήρα Honda (EU STAGE V) και δεξαμενή νερού 1000 λίτρων.
Με το στιβαρό και κινητό τρέιλερ κρύου νερού HD 9/23 Ge Tr1, ο απαιτητικός καθαρισμός υψηλής πίεσης –που είναι τυπικός, για παράδειγμα, στον κατασκευαστικό κλάδο ή στην καθημερινή εργασία στους δήμους– δεν αποτελεί πρόβλημα, ακόμη και χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος και νερού. Το μηχάνημα λειτουργεί αυτόνομα χάρη στον ισχυρό και αξιόπιστο βενζινοκινητήρα Honda (EU STAGE V) και τη δεξαμενή νερού 1000 λίτρων. Η πίεση εργασίας 230 bar και η παροχή νερού 930 λίτρων/ώρα εξασφαλίζουν επαρκή απόδοση καθαρισμού ακόμη και σε περίπτωση επίμονων ρύπων. Το μηχάνημα είναι επίσης εξοπλισμένο με χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως το εργονομικό πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force. Ο απλός χειρισμός και οι διάφορες επιλογές αποθήκευσης αποδεικνύουν την υψηλή φιλικότητα προς τον χρήστη. Κατόπιν αιτήματος, είναι επίσης δυνατές άλλες εκδόσεις διαμόρφωσης του μηχανήματος, όπως η έκδοση cab με ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα στο πίσω μέρος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανεξάρτητο από εξωτερική παροχή ρεύματος ή νερού
- Κινητήρες ντίζελ Yanmar ή βενζίνης Honda (και οι δύο EU STAGE V) για ανεξάρτητη εργασία.
- Δεξαμενή νερού 1000 λίτρων για τουλάχιστον μία ώρα εργασίας σε πλήρη ισχύ.
- Ενσωματωμένη σχεδίαση ρυμουλκούμενου για υψηλή κινητικότητα και μέγιστη ανεξαρτησία.
Εύκολη και βολική λειτουργία
- Πολύ απλή λειτουργία, σχεδιασμένη για χρήση σε πάρκα ενοικίασης.
- Βολικός εξοπλισμός με ηλεκτροκίνητη εκκίνηση κινητήρα και προαιρετικό καρούλι σωλήνα.
- Χώρος αποθήκευσης στο πίσω τμήμα για τη φύλαξη δοχείου καυσίμου και αξεσουάρ.
Στιβαρή σχεδίαση για σκληρές συνθήκες εργασίας
- Αξιόπιστη, δοκιμασμένη και ελεγμένη τεχνολογία υψηλής πίεσης Kärcher με μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Προστατευτική μπάρα και πίσω μουσαμά για την προστασία του μηχανήματος διαθέσιμα ως προαιρετικός εξοπλισμός.
- Το ενσωματωμένο σύστημα αντιψυκτικού επιτρέπει εργασίες όλο το χρόνο.
Δυνατότητα πολλαπλών διαμορφώσεων
- Ευέλικτες, εξατομικευμένες διαμορφώσεις για τις ατομικές απαιτήσεις των πελατών.
- Προαιρετική έκδοση καμπίνας για χρήση σε πλατφόρμες ή εγκατάσταση σε οχήματα.
- Κατόπιν αιτήματος, οι δεξαμενές μπορούν επίσης να σχεδιαστούν σε προσαρμοσμένα χρώματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|400 - 930
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Honda
|Τύπος κινητήρα
|GX 390
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|600
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 1050 mm
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
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Πεδία εφαρμογής
- Κινητός καθαρισμός υψηλής πίεσης στον κατασκευαστικό κλάδο, π.χ. κατασκευαστικών μηχανημάτων και οχημάτων
- Για ενοικίαση από εταιρείες ενοικίασης για διάφορες εφαρμογές καθαρισμού
- Ιδανικό για παρόχους υπηρεσιών καθαρισμού, π.χ. για την αφαίρεση γκράφιτι
- Κινητός καθαρισμός υψηλής πίεσης σε δημοτικό περιβάλλον, π.χ. σε πάρκα