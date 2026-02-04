Το πραγματικό ατού του HDS 13/35 είναι η κινητικότητα του. Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού των 350 bar, λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας και ως εκ τούτου εντελώς ευέλικτα όσον αφορά την εφαρμογή του - για παράδειγμα, σε εργοτάξια, στη βιομηχανία και στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ελεύθερα διαμορφώσιμο μηχάνημα καθαρισμού είναι ένα απόλυτο all-rounder, χάρη στην αξιοπιστία του, την αποτελεσματικότητα, την ευκολία συντήρησης και άνεση λειτουργίας.