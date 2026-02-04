HDS Trailer HDS 13/35 De Tr1
Το HDS trailer 13/35 διαθέτει αυτονομία και μπορεί να φτάσει επιπεδα πίεσης έως και 350 bar. Ιδανική λύση για καθαρισμό υψηλής πίεσης στο δημόδιο τομέα, στις κατασκευές και στη βιομηχανία.
Το πραγματικό ατού του HDS 13/35 είναι η κινητικότητα του. Το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού των 350 bar, λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας και ως εκ τούτου εντελώς ευέλικτα όσον αφορά την εφαρμογή του - για παράδειγμα, σε εργοτάξια, στη βιομηχανία και στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ελεύθερα διαμορφώσιμο μηχάνημα καθαρισμού είναι ένα απόλυτο all-rounder, χάρη στην αξιοπιστία του, την αποτελεσματικότητα, την ευκολία συντήρησης και άνεση λειτουργίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέγιστη αποτελεσματικότηταΥψηλής αποτελεσματικότητας δοκιμασμένη και τεσταρισμένη τεχνολογία καυστήρα. Ανάκτηση θερμότητας μέσω της χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας από τον κινητήρα. Φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία και χαμηλό λειτουργικό κόστος χάρη στη λειτουργία eco!efficiency της Kärcher.
Εύκολη λειτουργίαΤο μηχάνημα λειτουργεί εύκολα με έναν κεντρικό διακόπτη Δύο προαιρετικές ανέμες στην περιοχή λειτουργίας επιτρέπουν την εύκολη ρύθμιση και αποσυναρμολόγηση. Ασφαλής και ευρύς χώρος για την αποθήκευση προστατευτικού εξοπλισμού, αξεσουάρ και καθαριστικών.
Αυτάρκης εφαρμογήΜεγάλη δεξαμενή νερού 500 l για εφαρμογές καθαρισμού έως 30 λεπτά με πλήρη απόδοση νερού. Δοχείο 100 λίτρων: ιδανικό για περιόδους μακράς χρήσης Οι ισχυροί κινητήρες ντίζελ Yanmar επιτρέπουν τη χρήση του μηχανήματος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πηγή ισχύος.
Μεγάλη ευελιξία
- Χάρη στη δυνατότητα παραμετροποίησης, κάθε τρέιλερ μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες.
- Δυο διαφορετικές εκδόσεις Skid και Cab κάνουν δυνατές διαφορετικές χρήσεις: κινητό ή ακίνητο.
Εύκολο service
- Ένα μεγάλο κάλυμμα επιτρέπει στο προσωπικό του service να έχει εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη του μηχανήματος πιο εύκολα
- Εξελιγμένο λογισμικό παροχής υπηρεσιών για την ταχεία διάγνωση βλαβών κατά τη συντήρηση.
- Τα υψηλής ποιότητας υλικά της Kärcher εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Αξιοπιστία
- Περιλαμβνάνει: Σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού για την προστασία της θέρμανσης του πηνίου κατά την ασβεστοποίηση.
- Πολλές λειτουργίες ασφαλείας για προστασία του τρέιλερ HDS έναντι ζημιών στην περίπτωση σφάλματος.
- Ολοκληρωμένη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας για να προστατεύσουν όλα τα συστατικά σε κρύο εξωτερικές θερμοκρασίες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Πετρελαίου
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW/hp)
|19 / 26
|Παροχή (l/h)
|650 - 1300
|Πίεση (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco!efficiency (kg/h)
|9,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανία
- Σωλήνας υψηλής πίεσης: 30 m
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 700 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
Εξοπλισμός
- Ρύθμιση της πίεσης πάνω στη ρύθμιση της ταχύτητας
Πεδία εφαρμογής
- Δημοτικό (καθαρισμού δημόσιων χώρων, οδοί κυκλοφορίας, αφαίρεση γκράφιτι και τσίχλες)
- Κατασκευή (μηχανές καθαρισμού, σκαλωσιές, περίβλημα, εξοπλισμός)
- Βιομηχανικός καθαρισμός (αφαίρεση χρωμάτων και επιχρισμάτων, μηχανήματα καθαρισμού, εξαρτημάτων και εξοπλισμού)