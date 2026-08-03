Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτου CW3 3-Brush rollover
Το πλυντήριο αυτοκινήτων Klean!Star είναι η ιδανική λύση για μέγιστη απόδοση και οικονομία του χώρου σας, χάρη στις ολοκληρωμένες επιλογές εξοπλισμού.
Με διαφορετικά πλάτη διέλευσης, το πλυντήριο αυτοκινήτων Klean!Star είναι κατάλληλο για το πλύσιμο οχημάτων διαφόρων μεγεθών και πλάτους τροχιάς. Το γραμμικό πλυντήριο τροχών με μηχανισμό ψαλιδιού ανιχνεύει τα οχήματα ακόμα και αν δεν βρίσκονται στο κέντρο. Για βέλτιστη ανίχνευση του περιγράμματος του οχήματος, οι πλευρικές βούρτσες γέρνουν ή κλειδώνουν έως και 15° – για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού των άνω περιοχών του οχήματος καθώς και των μαρσπιέ. Ο στεγνωτήρας K!Dry 3 σταδίων με στέγνωμα 360° εξασφαλίζει τέλειο αποτέλεσμα στεγνώματος χωρίς ανεπιθύμητες σταγόνες. Προσαρμοσμένες επιλογές υψηλής πίεσης, αποτελεσματικά προγράμματα καθαρισμού και φροντίδας, καθώς και το ισχυρό και αποτελεσματικό απορρυπαντικό της σειράς Kärcher Klear!Line, συμπληρώνουν την εμπειρία πλυσίματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
K!Design – Διακριτικός σχεδιασμός, προηγμένη τεχνολογίαΔιατίθεται είτε σε σχέδιο Kärcher είτε σε μεμονωμένο προτιμώμενο χρώμα.
K!Dry – Τέλειο στέγνωμα παντούΙσχυρός στεγνωτήρας με κλίση 85 μοιρών, 3 σταδίων, χωρίς ανεπιθύμητο στάξιμο. Για γενική χρήση
Εκτεταμένο πλάτος περιγράμματος σε ύψος καθρέφτη και τροχούΠερισσότερος χώρος για ασφαλή και άνετη τοποθέτηση του οχήματος. Κατάλληλο για οχήματα διαφορετικού μεγέθους.
Ενσωματωμένη λειτουργία εξοικονόμησης νερού
- Προστατεύει πολύτιμους πόρους.
- Μειώση λειτουργικού κόστους
Έξυπνη ιδέα πλαισίου
- Για την ασφαλή και γρήγορη εγκατάσταση του συστήματος.
- Χαμηλό κόστος εγκατάστασης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ύψος πλύσης (mm)
|2100 - 2900
|Πλάτος διέλευσης. (mm)
|2450 / 2600
|Παροχή καθαρού νερού (όγκος) (l/min)
|80
|Παροχή καθαρού νερού (πίεση) (bar)
|4
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2031-01-01
Εξοπλισμός
- Πόρτες με οπίσθιο φωτισμό
- Μονάδα πλύσης τροχών με ρύθμιση ύψους
Πεδία εφαρμογής
- Klean!Star πλυντήριο αυτοκινήτων για αυτόματο πλύσιμο οχημάτων