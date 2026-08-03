Με διαφορετικά πλάτη διέλευσης, το πλυντήριο αυτοκινήτων Klean!Star είναι κατάλληλο για το πλύσιμο οχημάτων διαφόρων μεγεθών και πλάτους τροχιάς. Το γραμμικό πλυντήριο τροχών με μηχανισμό ψαλιδιού ανιχνεύει τα οχήματα ακόμα και αν δεν βρίσκονται στο κέντρο. Για βέλτιστη ανίχνευση του περιγράμματος του οχήματος, οι πλευρικές βούρτσες γέρνουν ή κλειδώνουν έως και 15° – για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού των άνω περιοχών του οχήματος καθώς και των μαρσπιέ. Ο στεγνωτήρας K!Dry 3 σταδίων με στέγνωμα 360° εξασφαλίζει τέλειο αποτέλεσμα στεγνώματος χωρίς ανεπιθύμητες σταγόνες. Προσαρμοσμένες επιλογές υψηλής πίεσης, αποτελεσματικά προγράμματα καθαρισμού και φροντίδας, καθώς και το ισχυρό και αποτελεσματικό απορρυπαντικό της σειράς Kärcher Klear!Line, συμπληρώνουν την εμπειρία πλυσίματος.