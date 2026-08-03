Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτου CW3 3-Brush rollover

Το πλυντήριο αυτοκινήτων Klean!Star είναι η ιδανική λύση για μέγιστη απόδοση και οικονομία του χώρου σας, χάρη στις ολοκληρωμένες επιλογές εξοπλισμού.

Με διαφορετικά πλάτη διέλευσης, το πλυντήριο αυτοκινήτων Klean!Star είναι κατάλληλο για το πλύσιμο οχημάτων διαφόρων μεγεθών και πλάτους τροχιάς. Το γραμμικό πλυντήριο τροχών με μηχανισμό ψαλιδιού ανιχνεύει τα οχήματα ακόμα και αν δεν βρίσκονται στο κέντρο. Για βέλτιστη ανίχνευση του περιγράμματος του οχήματος, οι πλευρικές βούρτσες γέρνουν ή κλειδώνουν έως και 15° – για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού των άνω περιοχών του οχήματος καθώς και των μαρσπιέ. Ο στεγνωτήρας K!Dry 3 σταδίων με στέγνωμα 360° εξασφαλίζει τέλειο αποτέλεσμα στεγνώματος χωρίς ανεπιθύμητες σταγόνες. Προσαρμοσμένες επιλογές υψηλής πίεσης, αποτελεσματικά προγράμματα καθαρισμού και φροντίδας, καθώς και το ισχυρό και αποτελεσματικό απορρυπαντικό της σειράς Kärcher Klear!Line, συμπληρώνουν την εμπειρία πλυσίματος.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτου CW3 3-Brush rollover: K!Design – Διακριτικός σχεδιασμός, προηγμένη τεχνολογία
K!Design – Διακριτικός σχεδιασμός, προηγμένη τεχνολογία
Διατίθεται είτε σε σχέδιο Kärcher είτε σε μεμονωμένο προτιμώμενο χρώμα.
Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτου CW3 3-Brush rollover: K!Dry – Τέλειο στέγνωμα παντού
K!Dry – Τέλειο στέγνωμα παντού
Ισχυρός στεγνωτήρας με κλίση 85 μοιρών, 3 σταδίων, χωρίς ανεπιθύμητο στάξιμο. Για γενική χρήση
Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτου CW3 3-Brush rollover: Εκτεταμένο πλάτος περιγράμματος σε ύψος καθρέφτη και τροχού
Εκτεταμένο πλάτος περιγράμματος σε ύψος καθρέφτη και τροχού
Περισσότερος χώρος για ασφαλή και άνετη τοποθέτηση του οχήματος. Κατάλληλο για οχήματα διαφορετικού μεγέθους.
Ενσωματωμένη λειτουργία εξοικονόμησης νερού
  • Προστατεύει πολύτιμους πόρους.
  • Μειώση λειτουργικού κόστους
Έξυπνη ιδέα πλαισίου
  • Για την ασφαλή και γρήγορη εγκατάσταση του συστήματος.
  • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ύψος πλύσης (mm) 2100 - 2900
Πλάτος διέλευσης. (mm) 2450 / 2600
Παροχή καθαρού νερού (όγκος) (l/min) 80
Παροχή καθαρού νερού (πίεση) (bar) 4
Τάση (V) 400
Συχνότητα (Hz) 50
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 3
Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως 2031-01-01

Εξοπλισμός

  • Πόρτες με οπίσθιο φωτισμό
  • Μονάδα πλύσης τροχών με ρύθμιση ύψους
Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτου CW3 3-Brush rollover
Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτου CW3 3-Brush rollover
Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτου CW3 3-Brush rollover
Πεδία εφαρμογής
  • Klean!Star πλυντήριο αυτοκινήτων για αυτόματο πλύσιμο οχημάτων
Εξαρτήματα