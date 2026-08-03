Με τις μονάδες εξωτερικού χώρου της Kärcher, μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας μια επιπλέον υπηρεσία και να βελτιώσετε την ελκυστικότητα της εγκατάστασής σας. Το Air Tower AT, για έλεγχο και ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών (έως 8 bar) με βολικό τρόπο, διαθέτει έναν εύκολα και μεμονωμένα προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό υποδοχέα κερμάτων. Αυτό επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών κερμάτων και μαρκών καθώς και ελεύθερα επιλέξιμων χρόνων λειτουργίας. Αυτό επιτρέπει συνεχή ρύθμιση διάρκειας έως 7 λεπτών και, κατόπιν, προσαρμογή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τις τοπικές συνθήκες της εγκατάστασης.