Μονάδα παροχής αέρα, νερού, αρώματος AT
Για έλεγχο και ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών με βολικό και απλό τρόπο: το Air Tower AT της Kärcher, από τη σειρά μονάδων εξωτερικού χώρου, έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της εγκατάστασής σας.
Με τις μονάδες εξωτερικού χώρου της Kärcher, μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας μια επιπλέον υπηρεσία και να βελτιώσετε την ελκυστικότητα της εγκατάστασής σας. Το Air Tower AT, για έλεγχο και ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών (έως 8 bar) με βολικό τρόπο, διαθέτει έναν εύκολα και μεμονωμένα προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό υποδοχέα κερμάτων. Αυτό επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών κερμάτων και μαρκών καθώς και ελεύθερα επιλέξιμων χρόνων λειτουργίας. Αυτό επιτρέπει συνεχή ρύθμιση διάρκειας έως 7 λεπτών και, κατόπιν, προσαρμογή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τις τοπικές συνθήκες της εγκατάστασης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ψηφιακή ένδειξη πίεσης έως 8 barΡύθμιση της σωστής πίεσης των ελαστικών με ακρίβεια. Χάρη στον απλό και βολικό χειρισμό, οι πελάτες έρχονται ξανά.
Ηλεκτρονικός δέκτης κερμάτωνΑτομικός και απλός προγραμματισμός. Δυνατότητα χρήσης διαφόρων κερμάτων και μαρκών με έναν μόνο υποδοχέα κερμάτων.
Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίαςΡυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας έως 7 λεπτά. Για ατομική προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Κατηγορία προστασίας
|IP44
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (kW)
|0,45
Πεδία εφαρμογής
- Air Tower για έλεγχο της πίεσης των ελαστικών και ρύθμιση, εάν είναι απαραίτητο