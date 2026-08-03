Το σύστημα πλύσης SB MB που λειτουργεί με κέρματα/μάρκες μπορεί να διατεθεί σε έκδοση ερμαρίου για εξωτερική εγκατάσταση ή σε προσυναρμολογημένη έκδοση skid για εγκατάσταση σε χώρο λειτουργίας, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για τη λειτουργία έως και τεσσάρων σταθμών πλύσης και κατασκευάζεται ξεχωριστά σύμφωνα με συγκεκριμένες επιθυμίες και ανάγκες των πελατών. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ότι το σύστημα περιλαμβάνει ακριβώς τα στοιχεία που ο πελάτης επιθυμεί και χρειάζεται πραγματικά. Το SB MB διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ερμαρίου (Cab, Cab 1 και Cab 2) για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και μια έκδοση skid για εγκατάσταση σε υπάρχοντα χώρο λειτουργίας. Οι εκδόσεις Cab 1 και Cab 2 τοποθετούνται μεταξύ των σταθμών πλύσης επειδή διαθέτουν τερματικά χειριστή και χώρους αποθήκευσης για τα εργαλεία πλύσης. Αντίθετα, η έκδοση Cab δεν διαθέτει τερματικό χειριστή και επομένως δεν τοποθετείται μεταξύ των σταθμών πλύσης. Οι μεμονωμένοι σταθμοί πλύσης λειτουργούν με τηλεχειριστήριο.