Μονάδα καθαρισμού υψηλής πίεσης με κερματοδέκτη SB MB
Τεχνικά εξελιγμένο με υψηλές επιδόσεις, ανθεκτικό και οικονομικό σύστημα πλύσης πολλαπλών σταθμών SB, για έως και τέσσερις σταθμούς πλύσης.
Το σύστημα πλύσης SB MB που λειτουργεί με κέρματα/μάρκες μπορεί να διατεθεί σε έκδοση ερμαρίου για εξωτερική εγκατάσταση ή σε προσυναρμολογημένη έκδοση skid για εγκατάσταση σε χώρο λειτουργίας, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για τη λειτουργία έως και τεσσάρων σταθμών πλύσης και κατασκευάζεται ξεχωριστά σύμφωνα με συγκεκριμένες επιθυμίες και ανάγκες των πελατών. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ότι το σύστημα περιλαμβάνει ακριβώς τα στοιχεία που ο πελάτης επιθυμεί και χρειάζεται πραγματικά. Το SB MB διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ερμαρίου (Cab, Cab 1 και Cab 2) για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και μια έκδοση skid για εγκατάσταση σε υπάρχοντα χώρο λειτουργίας. Οι εκδόσεις Cab 1 και Cab 2 τοποθετούνται μεταξύ των σταθμών πλύσης επειδή διαθέτουν τερματικά χειριστή και χώρους αποθήκευσης για τα εργαλεία πλύσης. Αντίθετα, η έκδοση Cab δεν διαθέτει τερματικό χειριστή και επομένως δεν τοποθετείται μεταξύ των σταθμών πλύσης. Οι μεμονωμένοι σταθμοί πλύσης λειτουργούν με τηλεχειριστήριο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αξιόπιστη δοσολογίαΟι πνευματικές δοσομετρικές αντλίες διασφαλίζουν την αξιοπιστία της διαδικασίας, και ως εκ τούτου, εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών κατά τις περιόδους αιχμής. Προστατεύει το περιβάλλον ενώ παράλληλα εξοικονομεί κόστος
Χαμηλό κόστος καθαρισμούΗ χρήση συμπυκνωμένου απορρυπαντικού εξασφαλίζει χαμηλότερη κατανάλωση, που σημαίνει ότι τα συστήματά σας μπορούν να λειτουργούν με μειωμένο κόστος τόσο για εσάς όσο και για το περιβάλλον.
Απλή συντήρησηΟι μεγάλες μπροστινές πόρτες με αποσπώμενη τη μεσαία ράβδο επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα, εξοικονομώντας χρόνο συντήρησης, ενώ το σύστημά σας είναι σύντομα έτοιμο για χρήση ξανά.
Αντικλεπτική προστασία
- Σύστημα δύο κλειδιών: ένα κλειδί για το τμήμα εξοπλισμού και ένα κλειδί για την κασέτα κερμάτων.
Εξοικονόμηση πόρων
- Η χρήση ξηρού αφρού μειώνει την κατανάλωση νερού του συστήματος και προστατεύει τους φυσικούς μας πόρους.
Εύκολος καθαρισμός ζαντών
- Ο καθαρισμός ζαντών πραγματοποιείται με την κάνη υψηλής πίεσης. Με τον τρόπο αυτόν, εξαλείφεται η ανάγκη για ξεχωριστό εργαλείο πλύσης.
Λάμψη χωρίς να αφήνει γραμμές
- Στέγνωμα οχημάτων χωρίς να αφήνει σημάδια χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αποσκλήρυνσης και ώσμωσης νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία ζεστού νερού (°C)
|max. 60
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|100 - 120
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή ανά αντλία (l/h)
|500
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2031-01-01
Εξοπλισμός
- Πλυντήρια οχημάτων αυτοεξυπηρέτησης: 2, 4
- Προγράμματα πλύσης: 11 Τεμάχιο(α)
- Σύστημα δυο κλειδιών
- Πνευματικές δοσιμετρικές αντλίες