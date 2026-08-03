Η compact μονάδα αυτοεξυπηρέτησης SB OB από την Kärcher μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών και είναι σε θέση να πραγματοποιεί το πλύσιμο οχημάτων στον μικρότερο δυνατό χώρο. Η λύση της μονάδας SB OB μίας θέσης προσφέρει ευελιξία, καθώς υπάρχει δυνατότητα επιλογής έως και επτά διαφορετικών προγραμμάτων πλύσης, τα οποία μπορούν να επιλεγούν μέσω οθόνης αφής εύκολα, διαισθητικά και με τη βοήθεια απλών απεικονίσεων. Είναι ιδανική για χρήση σε υπολειπόμενους χώρους και αυξάνει ελκυστικά τα έσοδα με πολύ χαμηλό ύψος επένδυσης.