Μονάδα καθαρισμού υψηλής πίεσης με κερματοδέκτη SB OB
Η μονάδα αυτοεξυπηρέτησης SB OB από την Kärcher επιτρέπει την πλήρη πλύση του οχήματος σε περιορισμένων διαστάσεων χώρους. Χάρις στο μικρό του μέγεθος, η λύση της μονάδας SB OB μίας θέσης είναι ιδανική για χρήση σε υπολοιπόμενους χώρους.
Η compact μονάδα αυτοεξυπηρέτησης SB OB από την Kärcher μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών και είναι σε θέση να πραγματοποιεί το πλύσιμο οχημάτων στον μικρότερο δυνατό χώρο. Η λύση της μονάδας SB OB μίας θέσης προσφέρει ευελιξία, καθώς υπάρχει δυνατότητα επιλογής έως και επτά διαφορετικών προγραμμάτων πλύσης, τα οποία μπορούν να επιλεγούν μέσω οθόνης αφής εύκολα, διαισθητικά και με τη βοήθεια απλών απεικονίσεων. Είναι ιδανική για χρήση σε υπολειπόμενους χώρους και αυξάνει ελκυστικά τα έσοδα με πολύ χαμηλό ύψος επένδυσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διατίθεται με έως και με τέσσερις δοσομετρικές αντλίεςΠαρέχει έως και επτά προγράμματα πλύσης Πλήρης πλύση οχημάτων με διαφορετικές λειτουργίες πλύσης. Δημιουργεί ελκυστικά πρόσθετα έσοδα
Δυνατότητα τρίτου εργαλείου πλύσης με ενεργό αφρό (touchless καθαρισμός - προαιρετικά)Ισχυρός ενεργός αφρός για το όχημα και ισχυρός αφρός ειδικός για τις ζάντες ως πρόσθετα προγράμματα πλύσης Πρόγραμμα εντατικής πρόπλυσης που εξασφαλίζει εξαιρετικά καλά αποτελέσματα καθαρισμού Εξασφαλίζει υψηλή ικανοποίηση πελατών
Μαλακό νερό από όσμωση (προαιρετικά)Δεν απαιτείται ξεχωριστός χώρος για την εγκατάσταση (μηχανοστάσιο) Πολύ χαμηλές απαιτήσεις χώρου
Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα και εύκολα μέσω οθόνης αφής
- Διαισθητική απλή λειτουργία με πικτογράμματα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|100 - 120
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή ανά αντλία (l/h)
|500
|Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως
|2031-01-01
Εξοπλισμός
- Πλυντήρια οχημάτων αυτοεξυπηρέτησης: 1
- Προγράμματα πλύσης: 7 Τεμάχιο(α)
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Πεδία εφαρμογής
- Αυτοεξυπηρούμενη πλύση οχημάτων σε πολύ μικρούς χώρους