Απορρυπαντικό γενικής χρήσης, χωρίς τασιενεργά RM 770, 1l
Το ισχυρό απορρυπαντικό γενικής χρήσης χωρίς τασιενεργά για όλες τις υφασμάτινες, ελαστικές ή σκληρές επιστρώσεις δαπέδου, καθώς και οροφής και τοίχων. Αφαιρεί τους επίμονους λεκέδες από λάδι, γράσο και νικοτίνη. Προσφέρει προστασία που διαρκεί από ρύπους και λεκέδες ενώ επιμηκύνονται τα διαστήματα καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|1
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|12
|pH
|9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
Προϊόν
- Ισχυρό γενικής χρήσης καθαριστικό για ενδιάμεσο καθαρισμό.
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Κατάλληλο για όλες τις υφασμάτινες, ανθεκτικές ή σκληρές επιστρώσεις δαπέδου, καθώς και επιστρώσεις οροφής και τοίχων.
- Καθυστερεί μετέπειτα ακαθαρσίες
- Δραστικό σε επιφάνειες, διαλυτικό και χωρίς ένζυμα
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- Ηπια καθαριστική δράση
- Χωρίς NTA
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Προετοιμασία αυτοκινήτων
- Επιφάνειες με πλακάκια
- Καθαρισμός επιφανειών
- Καθαρισμός δαπέδου