Απορρυπαντικό γενικής χρήσης, χωρίς τασιενεργά RM 770, 1l

Το ισχυρό απορρυπαντικό γενικής χρήσης χωρίς τασιενεργά για όλες τις υφασμάτινες, ελαστικές ή σκληρές επιστρώσεις δαπέδου, καθώς και οροφής και τοίχων. Αφαιρεί τους επίμονους λεκέδες από λάδι, γράσο και νικοτίνη. Προσφέρει προστασία που διαρκεί από ρύπους και λεκέδες ενώ επιμηκύνονται τα διαστήματα καθαρισμού.