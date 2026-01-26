CarpetPro Cleaner, γρήγορο στέγνωμα RM 767 OA, 10l
Υγρό καθαριστικό μέσο CarpetPro Cleaner RM 767 OA ψεκασμού-αναρρόφησης με γρήγορο στέγνωμα για υφασμάτινες επιφάνειες και ταπετσαρίες που εξαλείφει τις ανεπιθύμητες οσμές και βελτιώνει την υγιεινή του δαπέδου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|6,4
|Βάρος (kg)
|10,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Πεδία εφαρμογής
- Προετοιμασία αυτοκινήτων
- Επιφάνειες με πλακάκια