CarpetPro Cleaner, γρήγορο στέγνωμα RM 767 OA, 10l

Υγρό καθαριστικό μέσο CarpetPro Cleaner RM 767 OA ψεκασμού-αναρρόφησης με γρήγορο στέγνωμα για υφασμάτινες επιφάνειες και ταπετσαρίες που εξαλείφει τις ανεπιθύμητες οσμές και βελτιώνει την υγιεινή του δαπέδου.