CarpetPro Cleaner, γρήγορο στέγνωμα RM 767 OA, 10l

Υγρό καθαριστικό μέσο CarpetPro Cleaner RM 767 OA ψεκασμού-αναρρόφησης με γρήγορο στέγνωμα για υφασμάτινες επιφάνειες και ταπετσαρίες που εξαλείφει τις ανεπιθύμητες οσμές και βελτιώνει την υγιεινή του δαπέδου.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 6,4
Βάρος (kg) 10,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 x 188 x 307
Πεδία εφαρμογής
  • Προετοιμασία αυτοκινήτων
  • Επιφάνειες με πλακάκια
Εξαρτήματα