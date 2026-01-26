CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic, 10kg
Ισχυρό απορρυπαντικό βαθέος καθαρισμού ψεκασμού-αναρρόφησης, σκόνη RM 760 Classic. Για υφασμάτινες επιστρώσεις δαπέδου, τοίχους και ταπετσαρίες (συμπεριλαμβανομένων των μικτών και πλήρως συνθετικών ινών).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (kg)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|8,2
|Βάρος (kg)
|10
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|292 x 292 x 257
Πεδία εφαρμογής
- Προετοιμασία αυτοκινήτων
- Επιφάνειες με πλακάκια