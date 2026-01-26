CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic, 10kg

Ισχυρό απορρυπαντικό βαθέος καθαρισμού ψεκασμού-αναρρόφησης, σκόνη RM 760 Classic. Για υφασμάτινες επιστρώσεις δαπέδου, τοίχους και ταπετσαρίες (συμπεριλαμβανομένων των μικτών και πλήρως συνθετικών ινών).