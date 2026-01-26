CarpetPro Cleaner RM 760 Powder Classic, 10kg

Ισχυρό απορρυπαντικό βαθέος καθαρισμού ψεκασμού-αναρρόφησης, σκόνη RM 760 Classic. Για υφασμάτινες επιστρώσεις δαπέδου, τοίχους και ταπετσαρίες (συμπεριλαμβανομένων των μικτών και πλήρως συνθετικών ινών).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (kg) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 8,2
Βάρος (kg) 10
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 292 x 292 x 257
Πεδία εφαρμογής
  • Προετοιμασία αυτοκινήτων
  • Επιφάνειες με πλακάκια