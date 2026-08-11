Το υγρό καθαριστικό βαθιάς δράσης αφαιρεί λεκέδες από λάδια, λίπη και ορυκτά από χαλιά και επικαλυμμένα έπιπλα από συνθετικές και φυσικές ίνες με την ίδια αποτελεσματικότητα όπως τα συμβατικά απορρυπαντικά. Είναι κατάλληλο για καθαρισμό με ψεκασμό και αναρρόφηση με μηχανήματα όπως Puzzi και μηχανήματα καθαρισμού χαλιών (BRC). Χάρη στην τεχνολογία iCapsol, η βρωμιά εγκλωβίζεται, κρυσταλλώνεται καθώς στεγνώνει και μπορεί απλά να απορροφηθεί με ηλεκτρική σκούπα. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα, γεγονός που εξοικονομεί χρόνο και μειώνει την υγρασία, έτσι ώστε τα χαλιά να στεγνώνουν πιο γρήγορα και να είναι έτοιμα για χρήση. Η πιστοποίηση WoolSafe επιβεβαιώνει την καταλληλότητά του για ευαίσθητες φυσικές ίνες, όπως καθαρό καινούργιο μαλλί και μαλλί προβάτου. Ένας ενσωματωμένος απορροφητής οσμών εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές και προσφέρει ένα φρέσκο άρωμα. Το Φυσικό Καθαριστικό iCapsol RM 764N OA αποτελείται από πάνω από 99% φυσικά συστατικά με επιφανειοδραστικές ουσίες που προέρχονται από πίτουρο σιταριού και καλαμποκιού, τα οποία λαμβάνονται από απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων. Δεν περιέχει ορυκτέλαια, μικροπλαστικά, χρωστικές ουσίες, σιλικόνη και φωσφορικά άλατα. Το Φυσικό Καθαριστικό είν