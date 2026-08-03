RM 768** 10l cleaner iCapsol, 10l

Ισχυρό καθαριστικό ξηρού αφρού Carpet Pro RM 768 iCapsol ΟΑ, ικανό να αφαιρει οσμές. Με την μέθοδο του συσσωματοποίσης (encapsulation) ο ρύπος συσσωματοποιείται & αναρροφάται με μια απλή σκούπα ξηρής αναρρόφησης .

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 6
Βάρος (kg) 10,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 x 190 x 307
Προϊόν
  • Με ενσωματωμένο αφαιρετκό οσμών. Απομακρύνει αποτελεσματικά δυσάρεστες οσμές όπως ιδρώτας, ούρα, νικοτίνη κ.λπ.
  • Πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος (μόλις 20-120 λεπτά)
  • Τεχνολογία iCapsol: δεν απαιτείται ξέβγαλμα και οι επιφάνειες είναι σύντομα ξανά στεγνές.
  • Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανήματα καθαρισμού χαλιών με βούρτσα ή σύστημα με τσόχα.
  • Ηπια καθαριστική δράση
  • Χωρίς λευκαντικά
  • Ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης, προσθέστε 100–200 ml απορρυπαντικού στο δοχείο καθαρού νερού για κάθε 4 l νερού (< 50 °C). Εάν το δοχείο είναι μικρότερο, χρησιμοποιήστε λιγότερη ποσότητα. Στη συνέχεια, ψεκάστε και απορροφήστε ταυτόχρονα. Μην ξεπλύνετε. Εάν η ρύπανση είναι έντονη, ψεκάστε εκ των προτέρων και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά, στη συνέχεια απορροφήστε.
  • Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
RM 768** 10l cleaner iCapsol, 10l
RM 768** 10l cleaner iCapsol, 10l
RM 768** 10l cleaner iCapsol, 10l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Προσοχή
  • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P302 + P352b ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνειες με πλακάκια