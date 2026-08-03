SanitPro Deep Cleaner CA 10 C Eco, 5l
Ενεργό, παχύρρευστο συμπύκνωμα για βαθύ καθαρισμό με φρέσκο άρωμα για χειρωνακτικό καθαρισμό λερωμένων επιφανειών χώρων υγιεινής. Αναπτύχθηκε με μια ειδική σύνθεση γέλης για καλύτερη προσκόλληση σε κάθετες επιφάνειες, για παράδειγμα σε τουαλέτες και ουρητήρια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|2
|pH
|2
|Βάρος (kg)
|5,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Προϊόν
- Ισχυρό και βαθύ καθαριστικό χώρων υγιεινής
- Αφαιρεί επίμονα άλατα, ούρα, υπολείμματα σαπουνιού, γράσα και σημάδια από τακούνι
- Με φόρμουλα gel για καλύτερη προσκόλληση σε κάθετες επιφάνειες
- Καθαρισμένες επιφάνειες, χωρίς ραβδώσεις
- Ηπια καθαριστική δράση
- Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
- Φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel)
- Δράση με ευκολία καθαρισμού
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
- Υγειονομικές εγκαταστάσεις