FloorPro Αφαιρετικό σημαδιών καουτσούκ RM 776, 20l

Εξαιρετικά ενεργό ειδικό καθαριστικό για την αφαίρεση ρύπων και σημαδιών από καουτσούκ που προκαλούνται από περονοφόρα οχήματα. Επίσης, απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους λαδιού και αιθάλης, καθώς και τις επικαλύψεις από πολυμερές και κερί. Τα υπολείμματα κολλητικής ταινίας αφαιρούνται αποτελεσματικά.