FloorPro Αφαιρετικό σημαδιών καουτσούκ RM 776, 20l
Εξαιρετικά ενεργό ειδικό καθαριστικό για την αφαίρεση ρύπων και σημαδιών από καουτσούκ που προκαλούνται από περονοφόρα οχήματα. Επίσης, απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους λαδιού και αιθάλης, καθώς και τις επικαλύψεις από πολυμερές και κερί. Τα υπολείμματα κολλητικής ταινίας αφαιρούνται αποτελεσματικά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|13
|Βάρος (kg)
|21,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|280 x 240 x 430
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός δαπέδου