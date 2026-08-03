FloorPro Καθαριστικό Κυλιόμενων Σκαλών, ουδέτερο RM 758, 20l
Το εντατικό καθαριστικό σκληρού δαπέδου για κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενους τροχούς προστατεύει επιπλέον τη μηχανή και τα υλικά κλιμάκων από τη διάβρωση.
Αφαιρεί το πετρέλαιο, το λίπος και τη μεταλλική μόλυνση. Για κυλιόμενες σκάλες που κατασκευάζονται από KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI και TOSHIBA, μεταξύ άλλων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|7
|Βάρος (kg)
|20
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|21,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|280 x 250 x 430
Προϊόν
- Ειδικό καθαριστικό για όλα τα κλιμακοστάσια και τους κυλιόμενες σκάλες
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Ιδιαίτερα ήπιο με τις επιφάνειες, χάρη στην ουδέτερη σύνθεση
- Περιλαμβάνει προστασία κατά της διάβρωσης για την προστασία της συσκευής και του κλιμακοστασίου/κυλιόμενης σκάλας
- Ιδανικό για χρήση με το Μηχάνημα καθαρισμού κλιμακοστασίων της Kärcher
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA
- Χωρίς φωσφορικά
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Πεδία εφαρμογής
- Κλιμακοστάσια/κυλιόμενες σκάλες