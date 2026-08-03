Αφαιρεί το πετρέλαιο, το λίπος και τη μεταλλική μόλυνση. Για κυλιόμενες σκάλες που κατασκευάζονται από KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI και TOSHIBA, μεταξύ άλλων.