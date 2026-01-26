FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό, 10l
Εξαιρετικά ισχυρό καθαριστικό για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων και των επιχρισμάτων αλκαλικών πατωμάτων. Αφαιρεί ακόμη και τα πιο επίμονα έλαια και λίπη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|13,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,5
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- B 110 R Bc Dose+R75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 110 R Classic Bp +R75
- B 110 R Classic Bp Pack +D75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 150 R
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc +R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp Adv
- B 150 R Bp DOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 150 R Bp Pack Adv DOSE Fleet+240AhWet+Rins+D90+
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+D90+
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhGel+Mop+Man.Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240AhWet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack+170AhAM+D90
- B 150 R Bp Pack+170AhAM+R85
- B 150 R DOSE
- B 150 R DOSE (με δίσκο)
- B 200 R + D 110
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc +D90
- B 200 R Bc +R85
- B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 200 R Bp
- B 200 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+D90
- B 200 R Bp Pack DOSE+240AhWet+Rins+R85
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I D
- B 300 R I Diesel + βούρτσα δεξιά
- B 300 R I Diesel + πλευρική διάταξη πλύσης δεξιά
- B 300 R I LPG
- B 300 R I LPG + SB right (δεξιά)
- B 300 R I LPG + SD right (δεξιά)
- B 300 R I LPG + βούρτσα δεξιά
- B 300 R I LPG + πλευρική διάταξη πλύσης δεξιά
- B 300 RI Bp + SB
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 50 W Bp +D60+Rinse+AF
- B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill+Dose
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+115Ah+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 70 R Bp Pack Classic
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BDP 50/1500C
- BDS 43/ Orbital C
- BDS 43/ Orbital C Spray
- BDS 43/150 C Classic
- BDS 43/DUO C
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10C ADV
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός δαπέδου