FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό, 10l

Εξαιρετικά ισχυρό καθαριστικό για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων και των επιχρισμάτων αλκαλικών πατωμάτων. Αφαιρεί ακόμη και τα πιο επίμονα έλαια και λίπη.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 13,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 11,5
FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό, 10l
FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό, 10l
FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό, 10l
FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό, 10l
FloorPro RM 752 Έξτρα εντατικό βαθύ καθαριστικό, 10l
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου
Εξαρτήματα