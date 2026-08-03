Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 10l

Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69 με χαμηλό βαθμό αφρισμού για καθαρισμό επιφανειών και βιομηχανικών δαπέδων Η ισχυρή δράση του αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες από γράσο, λάδι, αιθάλη και ορυκτά.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 10
Βάρος (kg) 10
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 x 188 x 307
Προϊόν
  • ισχυρό προϊόν για καθαρισμό συντήρησης και ενδιάμεσο καθαρισμό για πολύ λερωμένα βιομηχανικά δάπεδα
  • Με λίγο αφρό
  • Διαλύει αποτελεσματικά λάδια, γράσσα και ανόργανους ρύπους
  • Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
  • Μη επικίνδυση ταξινόμηση
  • Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
  • μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μηχανικό και χειρωνακτικό καθαρισμό
  • Γρήγορος διαχωρισμός λαδιού/νερού στο διαχωριστή λαδιού.
  • Γρήγορα αποτελεσματικό
  • Πολύ αποτελεσματικό
  • Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
  • Ευρεία γκάμα εφαρμογών: κατάλληλο για αδιάβροχες, ευαίσθητες σε αλκάλια (π.χ. linoleum) και ανθεκτικές στα αλκάλια (π.χ. PVC) επιφάνειες
Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 10l
Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 10l
Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 10l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου
Εξαρτήματα