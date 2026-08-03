Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 200l

Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69 με χαμηλό βαθμό αφρισμού για καθαρισμό επιφανειών και βιομηχανικών δαπέδων Η ισχυρή δράση του αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες από γράσο, λάδι, αιθάλη και ορυκτά.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 200
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 10
Βάρος (kg) 201,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 209,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 580 x 580 x 970
Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 200l
Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 200l
Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 200l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου
Εξαρτήματα