FloorPro Επικάλυψη Φροντίδας RM 784, 5l
Διασπορά πολυμερών για αρχική, ενδιάμεση φροντίδα και φροντίδα συντήρησης δαπέδων. Δημιουργεί μια αντιολισθητική προστατευτική μεμβράνη ανθεκτική στις βρωμιές και στην τριβή. Υψηλή επικαλυπτική ικανότητα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|2
|pH
|8
|Βάρος (kg)
|5,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|192 x 145 x 248
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Πεδία εφαρμογής
- Περιποίηση δαπέδου