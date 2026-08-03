FloorPro Επικάλυψη Φροντίδας RM 784, 5l

Διασπορά πολυμερών για αρχική, ενδιάμεση φροντίδα και φροντίδα συντήρησης δαπέδων. Δημιουργεί μια αντιολισθητική προστατευτική μεμβράνη ανθεκτική στις βρωμιές και στην τριβή. Υψηλή επικαλυπτική ικανότητα.