RM 69N, 20l

Μη επικίνδυνο Φυσικό βιομηχανικό καθαριστικό RM 69N από συστατικά με βάση τη φύση για τον ενδιάμεσο καθαρισμό και τον καθαρισμό συντήρησης στις αποθήκες και την παραγωγή. Αφαιρεί με ασφάλεια τους λεκέδες από λάδια και λίπη.

Το φυσικό βιομηχανικό καθαριστικό RM 69N αποτελείται σε ποσοστό άνω του 99 τοις εκατό από συστατικά φυσικής προέλευσης με επιφανειοδραστικά που προέρχονται από καρύδα και καλαμπόκι, τα οποία λαμβάνονται από απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων. Δεν περιέχει αρώματα, χρωστικές ουσίες και έλαια σιλικόνης, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για εταιρείες επεξεργασίας μετάλλων και χρωμάτων και για την αυτοκινητοβιομηχανία. Το RM 69N είναι μη επικίνδυνο και δεν περιέχει φωσφορικά άλατα, μικροπλαστικά ή άλλα κρίσιμα συστατικά. Ούτε αποτελεί επικίνδυνο αγαθό, γεγονός που καθιστά φθηνότερη την αποστολή του. Το φυσικό βιομηχανικό καθαριστικό δεν υπόκειται σε ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. Παρά τη φυσική του σύνθεση, επιτυγχάνει την ισχυρή καθαριστική δύναμη των συμβατικών απορρυπαντικών και απομακρύνει αποτελεσματικά τους λεκέδες από λάδια και λίπη. Το καθαριστικό με χαμηλό αφρισμό αξιοποιεί πλήρως τη δεξαμενή λυμάτων και είναι οικονομικό στη χρήση με συγκέντρωση μόλις 0,5 τοις εκατό. Είναι ιδανικό για τον ενδιάμεσο και καθαρισμό συντήρησης βιομηχανικών δαπέδων και δαπέδων ESD σε κέντρα logistics και χώρους παραγωγής, καθώς και σε σούπερ μάρκετ, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια. Μπορεί να χ

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 11
Βάρος (kg) 20
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 21,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 260 x 237 x 430
RM 69N, 20l
RM 69N, 20l
RM 69N, 20l
RM 69N, 20l
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Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου