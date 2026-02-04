Απορρυπαντικό για σφουγγαρίστρες RM 746, 10l
Δραστικό, ουδέτερο καθαριστικό σαπούνι. Δημιουργεί ένα προστατευτικό αντιολισθητικό στρώμα και ένα φιλμ απώθησης των ακαθαρσιών. Γυαλίζει πολύ εύκολα. Δημιουργεί ένα αστραφτερό φινίρισμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|9,2
|Βάρος (kg)
|10,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Προϊόν
- Καθαριστικό για καθημερινή χρήση για όλα τα αδιάβροχα, σκληρά και ανθεκτικά δάπεδα
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Ισχυρό καθαριστικό σαπούνι
- Παράγει ένα φίλμ απωθητικό και ανθεκτικό στις βρωμιές
- Αντι-ολισθητικό
- Γυαλίζει πολύ εύκολα. Παράγει ένα αστραφτερά γυαλιστερό φινίρισμα
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- Ηπια καθαριστική δράση
- Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
- Χωρίς NTA
- Χωρίς διαλυτικά
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός δαπέδου