Απορρυπαντικό για σφουγγαρίστρες RM 746, 10l

Δραστικό, ουδέτερο καθαριστικό σαπούνι. Δημιουργεί ένα προστατευτικό αντιολισθητικό στρώμα και ένα φιλμ απώθησης των ακαθαρσιών. Γυαλίζει πολύ εύκολα. Δημιουργεί ένα αστραφτερό φινίρισμα.