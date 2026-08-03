FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l

FloorPro Cleaner CA 50 C: καθαριστικό δαπέδου για χειροκίνητη και αυτόματη εφαρμογή σε όλα τα σκληρά και ελαστικά δάπεδα. Επίσης κατάλληλο για γυαλιστερές επιφάνειες και έπιπλα. Με πιστοποίηση οικολογικού σήματος της ΕΕ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 8
Βάρος (kg) 5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
Προϊόν
  • Γενικής χρήσης συμπυκωμένο καθαριστικό δαπέδου
  • Αφαιρεί σημάδια από παπούτσια, σκόνη, λερώματα
  • Ισχυρή καθαριστική δράση σε όλες τις ανθεκτικές στην αλκοόλη και στο νερό επιφάνειες
  • Χωρίς ραβδώσεις ακόμη και σε γυαλισμένες επιφάνειες
  • Κατάλληλο και για τον καθαρισμό επίπλων
  • Παρέχει διαρκή προστασία κατά της σκόνης
  • Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
  • Φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel)
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών
Εξαρτήματα