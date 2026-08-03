FloorPro Πολυκαθαριστικό RM 756, 10l

Υψηλή ικανότητα διαβροχής, γενικής χρήσης και πολύ οικονομικό: Το RM 756 FloorPro πολυκαθαριστικό καθημερινής χρήσης για μηχανικό και χειρονακτικό καθαρισμό δαπέδων και επιφανειών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,6
Προϊόν
  • Προϊόν καθαρισμού για καθημερινή χρήση για όλα τα αδιάβροχα, σκληρά και ανθεκτικά δάπεδα και επιφάνειες
  • Πολύ οικονομικό λόγω της χαμηλής δόσης 0,25% έως 1%
  • Υψηλή απόδοση καθαρισμού χάρη στην εξαιρετική ικανότητα διαβροχής
  • Ταχυ-στέγνωτο
  • Στεγνώνει χωρίς να αφήνει ίχνη
  • Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
  • Φιλικό προς το περιβάλλον και το υλικό
  • Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
FloorPro Πολυκαθαριστικό RM 756, 10l
FloorPro Πολυκαθαριστικό RM 756, 10l
FloorPro Πολυκαθαριστικό RM 756, 10l
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών
Εξαρτήματα