TankPro purifier acid RM 870, 20L**, 20l
TankPro Cleaner, acidic RM 870 για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό δοχείων, σιλό και κάδων. Επιπλέον, αφαιρεί με ήπιο τρόπο τις μεγάλες ποσότητες εναπόθεσης αλάτων, οικοδομικού υλικού και υπολειμμάτων τροφών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|26,2
Προϊόν
- Όξινο καθαριστικό υψηλής απόδοσης για συστήματα εσωτερικού καθαρισμού δεξαμενών
- Ενεργό καθαριστικό ρύπων για την αποτελεσματική αφαίρεση ορυκτών ρύπων
- Απομακρύνει αποτελεσματικά ορυκτούς ρύπους, όπως άλατα, τσιμέντο, σκουριά, αλάτι
- Με αναστολείς διάβρωσης για απαλό καθαρισμό ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου
- Χωρίς χρωστικές ή αρώματα
- Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- Θερμικά σταθερό στην εφαρμογή έως και στους 80°C
- Χαμηλού αφρισμού
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- Z 20 Περιέχει βουτ-2-ινο-1,4-διόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
- Βυτιοφόρο
- Σιλοφόρο όχημα / Δεξαμενή σιλό
- Δεξαμενή IBC (Intermediate Bulk Container)
- Κάδος ISO