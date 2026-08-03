TankPro purifier acid RM 870, 20L**, 20l

TankPro Cleaner, acidic RM 870 για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό δοχείων, σιλό και κάδων. Επιπλέον, αφαιρεί με ήπιο τρόπο τις μεγάλες ποσότητες εναπόθεσης αλάτων, οικοδομικού υλικού και υπολειμμάτων τροφών.