TankPro purifier Polymer RM 880, 20L**, 20l

TankPro Cleaner, Polymer RM 880 για τον εσωτερικό καθαρισμό δεξαμενών. Αυτό το αλκαλικό απαλό συμπύκνωμα με μειωμένο σχηματισμό αφρού είναι ιδανικό για ρύπους όπως αλεύρι, λατέξ ή καουτσούκ.