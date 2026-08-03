TankPro purifier Polymer RM 880, 20L**, 20l
TankPro Cleaner, Polymer RM 880 για τον εσωτερικό καθαρισμό δεξαμενών. Αυτό το αλκαλικό απαλό συμπύκνωμα με μειωμένο σχηματισμό αφρού είναι ιδανικό για ρύπους όπως αλεύρι, λατέξ ή καουτσούκ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|14
|Βάρος (kg)
|21,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Προϊόν
- Ισχυρό, αλκαλικό καθαριστικό για συστήματα εσωτερικού καθαρισμού δεξαμενών
- Απομακρύνει αποτελεσματικά προσκολλημένες πολυμερείς διασπορές και λάτεξ
- Με αναστολείς διάβρωσης για απαλό καθαρισμό ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου
- Χωρίς χρωστικές ή αρώματα
- Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- Θερμικά σταθερό κατά την εφαρμογή έως και τους 90°C
- Χαμηλού αφρισμού
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
- Βυτιοφόρο
- Σιλοφόρο όχημα / Δεξαμενή σιλό
- Δεξαμενή IBC (Intermediate Bulk Container)
- Κάδος ISO