SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C Eco, 5l
Συμπύκνωμα καθαρισμού επιφανειών γενικής χρήσης για δάπεδα και εσωτερικούς χώρους. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς ραβδώσεις.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|2
|pH
|11
|Βάρος (kg)
|5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Προϊόν
- Συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης
- αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα τροφών, λιπαρούς λεκέδες, εναποθέσεις νικοτίνης, λεκέδες από καφέ, βερνίκι παπουτσιών, σημάδια από τακούνια κ.λπ.
- Ισχυρή καθαριστική δράση σε όλες τις ανθεκτικές στην αλκοόλη και στο νερό επιφάνειες
- Χωρίς ραβδώσεις ακόμη και σε γυαλισμένες επιφάνειες
- Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων
- Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
- Φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel)
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών