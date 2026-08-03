SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C Eco, 5l

Συμπύκνωμα καθαρισμού επιφανειών γενικής χρήσης για δάπεδα και εσωτερικούς χώρους. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς ραβδώσεις.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 2
pH 11
Βάρος (kg) 5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
Προϊόν
  • Συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης
  • αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα τροφών, λιπαρούς λεκέδες, εναποθέσεις νικοτίνης, λεκέδες από καφέ, βερνίκι παπουτσιών, σημάδια από τακούνια κ.λπ.
  • Ισχυρή καθαριστική δράση σε όλες τις ανθεκτικές στην αλκοόλη και στο νερό επιφάνειες
  • Χωρίς ραβδώσεις ακόμη και σε γυαλισμένες επιφάνειες
  • Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων
  • Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
  • Φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel)
SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C Eco, 5l
SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C Eco, 5l
SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C Eco, 5l
SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C Eco, 5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών
Εξαρτήματα