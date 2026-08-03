VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l
Ιδιαίτερα ενεργό και συμβατό με κερί σαμπουάν για την πλύση με βούρτσες σε αυτόματα πλυντήρια. Χάρη στον ειδικό συνδυασμό δραστικών ουσιών υποστηρίζει την ολίσθηση των βουρτσών και προστατεύει την επιφάνεια του οχήματος. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|9
|Βάρος (kg)
|20,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Προϊόν
- Αποτελεσματικό σαμπουάν βούρτσας για εγκαταστάσεις πλυσίματος αυτοκινήτων και βοηθητικών αυτοκινήτων
- Αφαιρεί με αξιοπιστία λεκέδες από γράσο, λάδι, εκπομπές και έντομα
- Βοηθά την ολισθαίνουσα τριβή των βουρτσών και, επομένως, προστατεύει την επιφάνεια του οχήματος
- Μειώνει σημαντικά τον βαθμό της επακόλουθης προσκόλλησης ακαθαρσιών στις βούρτσες
- Είναι συμβατό με κερί και έτσι εμποδίζει τον σχηματισμό γραμμών στην επικαλυμμένη επιφάνεια
- Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
- Χωρίς NTA
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P302 + P352b ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Πεδία εφαρμογής
- Αυτοκίνητα
- Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.