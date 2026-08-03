VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l

Ιδιαίτερα ενεργό και συμβατό με κερί σαμπουάν για την πλύση με βούρτσες σε αυτόματα πλυντήρια. Χάρη στον ειδικό συνδυασμό δραστικών ουσιών υποστηρίζει την ολίσθηση των βουρτσών και προστατεύει την επιφάνεια του οχήματος. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.