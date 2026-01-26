Το αποδοτικό, όξινο VehiclePro Rim Cleaner RM 800 είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στον καθαρισμό οχημάτων, ενώ ταυτόχρονα είναι απαλό με τα υλικά. Είναι κατάλληλο για πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης και για χρήση με συσκευές ψεκασμού σε πλυντήρια επαγγελματικών οχημάτων, σχηματίζοντας έναν ενεργό καθαριστικό αφρό που αφαιρεί γρήγορα και με ασφάλεια τυπικούς ρύπους όπως σκόνη φρένων, φθορά ελαστικών, λεκέδες από άλατα ή επιθετικές αποθέσεις αλατιού από τους χειμερινούς δρόμους. Οι απαλές του ιδιότητες όχι μόνο προστατεύουν τις ζάντες των αυτοκινήτων και των επαγγελματικών οχημάτων, αλλά επίσης δεν προσβάλλουν τα μη επικαλυμμένα δάπεδα από σκυρόδεμα ή τους θόλους των τροχών από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα συστατικά του τυπικού καθαριστικού είναι βιοδιασπώμενα κατά 90% – τα επιφανειοδραστικά που περιέχει είναι σύμφωνα με την οδηγία ΕΟΚ 648/2004. Με απόδοση καθαρισμού περίπου 400 ζάντες ανά λίτρο, το καθαριστικό ζαντών VehiclePro RM 800 είναι επίσης εξαιρετικά οικονομικό και αποδοτικό.