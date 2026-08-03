Ζεστό κερί RM 820 ASF, 20l
Αυτό το υγρό κερί thermo-wax δημιουργεί μία ανθεκτική στις αλλαγές του καιρού αντιδιαβρωτική επίστρωση που προστατεύει τα οχήματα από τη διάβρωση. Περιέχει φυσικό κερί καρναούμπας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|4
|Βάρος (kg)
|19,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|21,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 250 x 420
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Αυτοκίνητα
- Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.
- Αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, ποδήλατα