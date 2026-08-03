Ζεστό κερί RM 820 ASF, 20l

Αυτό το υγρό κερί thermo-wax δημιουργεί μία ανθεκτική στις αλλαγές του καιρού αντιδιαβρωτική επίστρωση που προστατεύει τα οχήματα από τη διάβρωση. Περιέχει φυσικό κερί καρναούμπας