Ζεστό κερί RM 820 ASF, 20l

Αυτό το υγρό κερί thermo-wax δημιουργεί μία ανθεκτική στις αλλαγές του καιρού αντιδιαβρωτική επίστρωση που προστατεύει τα οχήματα από τη διάβρωση. Περιέχει φυσικό κερί καρναούμπας

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 4
Βάρος (kg) 19,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 21,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 x 250 x 420
Ζεστό κερί RM 820 ASF, 20l
Ζεστό κερί RM 820 ASF, 20l
Ζεστό κερί RM 820 ASF, 20l
Πεδία εφαρμογής
  • Αυτοκίνητα
  • Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.
  • Αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, ποδήλατα
Εξαρτήματα