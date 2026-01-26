Αφρός καθαρισμού PressurePro, αλκαλικός RM 58, 20l
Αφαιρεί αξιόπιστα τις επίμονες ακαθαρσίες από γράσα, λάδια και πρωτεΐνες, καθώς και υπολείμματα τροφίμων από πλακίδια και δοχεία. Το στρώμα αφρού επιτρέπει μακρές περιόδους επαφής για εντατική καθαριστική δράση σε κάθετες επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|13,1
|Βάρος (kg)
|21,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Πεδία εφαρμογής
- Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
- Καθαρισμός επιφανειών
- Τοίχοι, πλακάκια
- Βυτία τροφίμων
- Καθαρισμός στάβλων