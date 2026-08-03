Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 10l

Αποτελεσματικό, ήπιο και βιοαποδομήσιμο καθαριστικό για ηλιακούς και φωτοβολταϊκά, χωρίς κατάλοιπα και ραβδώσεις. Αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων. Για κάθε επίπεδο σκληρότητας νερού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
pH 9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,3
Προϊόν
  • Νικητής του Pulire Innovation Award 2013
  • Για την αφαίρεση επίμονων και λιπαρών ρύπων
  • Αποφυγή των αλάτων σε όλα τα επίπεδα σκληρότητας του νερού, ακόμη και χωρίς την ενεργοποίηση, με χρήση συστημάτων αποσκλήρυνσης νερού
  • Καθαρισμός χωρίς κατάλοιπα και γραμμές
  • Μειωμένες υπολειματικές ακαθαρσίες
  • Χωρίς βλάβες σε ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και σε επικαλύψεις γυαλιού και πλαστικού, ανοδιωμένο και φυσιολογικό πλαίσιο αλουμινίου
  • Ήπια επιφανειακή επεξεργασία, χάρη στα βελτιωμένα συρόμενα χαρακτηριστικά των βουρτσών καθαρισμού.
  • DLG-tested (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
  • Πολύ αποτελεσματικό
  • Χωρίς βλάβες αποστράγγιση στο αποχετευτικό σύστημα, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα επεξεργασίας αποχέτευσης αστικών λυμάτων
  • Εύκολα βιοαποδομήσιμο (σύμφωνα με την οδηγία του ΟΟΣΑ)
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 10l
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 10l
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 10l
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 10l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Προσοχή
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  • P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα
Εξαρτήματα