Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 10l

Αποτελεσματικό, ήπιο και βιοαποδομήσιμο καθαριστικό για ηλιακούς και φωτοβολταϊκά, χωρίς κατάλοιπα και ραβδώσεις. Αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων. Για κάθε επίπεδο σκληρότητας νερού.