Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 20l

Αποτελεσματικό, ήπιο και βιοαποδομήσιμο καθαριστικό για ηλιακούς και φωτοβολταϊκά, χωρίς κατάλοιπα και ραβδώσεις. Αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων. Για κάθε επίπεδο σκληρότητας νερού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
pH 9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 21,2
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 20l
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 20l
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 20l
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 20l
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 20l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα
Εξαρτήματα