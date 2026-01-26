Καθαριστικό φωτοβολταϊκών RM 99, 20l
Αποτελεσματικό, ήπιο και βιοαποδομήσιμο καθαριστικό για ηλιακούς και φωτοβολταϊκά, χωρίς κατάλοιπα και ραβδώσεις. Αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων. Για κάθε επίπεδο σκληρότητας νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|pH
|9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|21,2
Πεδία εφαρμογής
- Ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα