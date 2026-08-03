Καθαριστικό καμμένων λαδιών RM 33, 20l

Υγρό, εξαιρετικά ισχυρό βασικό απορρυπαντικό για την αφαίρεση εξαιρετικά επίμονων ακαθαρσιών από λάδια, γράσο, πίσσα, καπνιά και καμμένα λάδια, καθώς και καμμένη καραμέλα.