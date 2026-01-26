Καθαριστικό λαδιών και γράσων Extra RM 31, 20l
Εξαιρετικά συμπυκνωμένο προϊόν για βαθύ καθαρισμό με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εξαιρετικά σε κάθε εύρος τιμών θερμοκρασίας τους πλέον επίμονους ρύπους, όπως λάδια, γράσο, πίσσα, καπνιά και καμμένα λίπη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|13
|Βάρος (kg)
|22,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|24,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 237 x 430
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Μεταφορές και μηχανήματα
- Καθαρισμός στάβλων
- Καθαρισμός βαρελιών
- Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
- Καθαρισμός εξαρτημάτων
- Απολίπανση επιφανειών
- Βυτία τροφίμων
- Καθαρισμός προσόψεων