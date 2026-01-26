Καθαριστικό λαδιών και γράσων Extra RM 31, 20l

Εξαιρετικά συμπυκνωμένο προϊόν για βαθύ καθαρισμό με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εξαιρετικά σε κάθε εύρος τιμών θερμοκρασίας τους πλέον επίμονους ρύπους, όπως λάδια, γράσο, πίσσα, καπνιά και καμμένα λίπη.