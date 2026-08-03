Το υψηλής συγκέντρωσης, αλκαλικό PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency είναι ένα από τα κορυφαία προϊόντα μας, καθώς έχει σχεδιαστεί ειδικά από την Kärcher για χρήση με πλυστικά υψηλής πίεσης με λειτουργία eco!efficiency (αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με όλα τα άλλα πλυστικά υψηλής πίεσης). Αυτό το ισχυρό, συμπυκνωμένο καθαριστικό υψηλής πίεσης φτάνει στη μέγιστη καθαριστική του ισχύ σε θερμοκρασία νερού μόλις 60 °C. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολύ μικρές ποσότητες (από 0,2%), είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον και είναι απαλό με τα υλικά – συμπεριλαμβανομένων των βαμμένων επιφανειών. Η υψηλής συγκέντρωσης, εύκολα διαχωρίσιμη και χωρίς σιλικόνη σύνθεσή του αφαιρεί χωρίς κόπο επίμονους λεκέδες από λάδι, λίπος, πρωτεΐνες, ζάχαρη και ανόργανα άλατα και είναι ιδανικό για αμέτρητες εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, τη γεωργία και τη βιομηχανία μεταφορών. Μπορεί να καθαρίσει επιφάνειες, μεταφορικές ταινίες, κιβώτια, δεξαμενές, βαρέλια και ψυκτικούς θαλάμους σε επαγγελματικές κουζίνες, κρεοπωλεία και σφαγεία, καθώς και γεωργικά μηχανήματα και άλλα οχήματα, κινητήρες, εξαρτήματα ή καλύμματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία έως 150 °C στο στάδιο τ