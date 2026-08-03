PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 eco!efficiency, 10l
Universal συμπύκνωμα καθαρισμού με υψηλής πίεση για την απομάκρυνση επίμονων λεκέδων από λάδια, γράσα και ορυκτά. Με τη σύνθεση eco!efficiency, είναι ιδιαίτερα οικονομικό, αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.
Το υψηλής συγκέντρωσης, αλκαλικό PressurePro Active Cleaner RM 81 eco!efficiency είναι ένα από τα κορυφαία προϊόντα μας, καθώς έχει σχεδιαστεί ειδικά από την Kärcher για χρήση με πλυστικά υψηλής πίεσης με λειτουργία eco!efficiency (αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με όλα τα άλλα πλυστικά υψηλής πίεσης). Αυτό το ισχυρό, συμπυκνωμένο καθαριστικό υψηλής πίεσης φτάνει στη μέγιστη καθαριστική του ισχύ σε θερμοκρασία νερού μόλις 60 °C. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολύ μικρές ποσότητες (από 0,2%), είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον και είναι απαλό με τα υλικά – συμπεριλαμβανομένων των βαμμένων επιφανειών. Η υψηλής συγκέντρωσης, εύκολα διαχωρίσιμη και χωρίς σιλικόνη σύνθεσή του αφαιρεί χωρίς κόπο επίμονους λεκέδες από λάδι, λίπος, πρωτεΐνες, ζάχαρη και ανόργανα άλατα και είναι ιδανικό για αμέτρητες εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, τη γεωργία και τη βιομηχανία μεταφορών. Μπορεί να καθαρίσει επιφάνειες, μεταφορικές ταινίες, κιβώτια, δεξαμενές, βαρέλια και ψυκτικούς θαλάμους σε επαγγελματικές κουζίνες, κρεοπωλεία και σφαγεία, καθώς και γεωργικά μηχανήματα και άλλα οχήματα, κινητήρες, εξαρτήματα ή καλύμματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία έως 150 °C στο στάδιο τ
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|12
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,1
Προϊόν
- Αποτελεσματικό, οικολογικό, καθαριστικό υψηλής πίεσης
- Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
- Ενεργός καθαρισμός σε όλες τις κλίμακες θερμοκρασίας
- Φιλικό προς το περιβάλλον και το υλικό
- Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA
- Χωρίς φωσφορικά
- Χωρίς σιλικόνη
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Μεταφορές και μηχανήματα
- Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
- Καθαρισμός εξαρτημάτων
- Απολίπανση επιφανειών
- Καθαρισμός πλαστικών καλυμμάτων
- Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών