PressurePro Φυσικό Ενεργό Καθαριστικό, αλκαλικό RM 82N, 10l
Φυσικό, αλκαλικό ενεργό καθαριστικό από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Παρέχει εξαιρετικά ισχυρό καθαριστικό αποτέλεσμα και είναι κατάλληλο για χρήση τόσο με κρύο όσο και με ζεστό νερό σε μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης.
Ένα ευέλικτο προϊόν για την απομάκρυνση λαδιών, λιπών και οργανικών ουσιών με πλυστικά υψηλής πίεσης – Φυσικό Ενεργό Καθαριστικό RM 82N από την Kärcher. Το αλκαλικό καθαριστικό, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο πόρων της FiBL για την βιολογική παραγωγή στη Γερμανία, αποτελείται από περισσότερο από 99% φυσικά συστατικά. Τα επιφανειοδραστικά στη σύνθεσή του προέρχονται από πίτουρο σιταριού, καλαμπόκι και άλλους φυσικούς πόρους και είναι πλήρως βιοδιασπώμενα. Είτε στη (βιολογική) γεωργία είτε στη βιομηχανία μεταφορών, στη βιομηχανία τροφίμων, σε εργοτάξια ή σε εργαστήρια – οπουδήποτε πρέπει να καθαριστούν μηχανήματα, οχήματα, τρακτέρ, κιβώτια, βαρέλια, ψυκτικοί θάλαμοι, δάπεδα και ακόμη και μουσαμάδες ή μεταφορικές ταινίες, αυτό το βιώσιμο και φυσικό ενεργό καθαριστικό είναι ιδανικό για την εργασία με τη μέγιστη καθαριστική του δύναμη. Δεν περιέχει σιλικόνες, αρώματα και χρωστικές ουσίες, διαχωρίζεται εύκολα και είναι εξαιρετικά απαλό με τα υλικά – ακόμη και με μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες, χάρη στη μη διαβρωτική του σύνθεση. Επιπλέον, το PressurePro Φυσικό Ενεργό Καθαριστικό, αλκαλικό RM 82N, προσφέρει αποτελεσματική καθαριστική δύναμη ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|11
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,2
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- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
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- HD 6/15 G Classic
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- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
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- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
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- HD 7/11-4 M Classic
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Πεδία εφαρμογής
- Μεταφορές και μηχανήματα
- Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
- Καθαρισμός εξαρτημάτων
- Απολίπανση επιφανειών
- Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών