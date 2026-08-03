Ένα ευέλικτο προϊόν για την απομάκρυνση λαδιών, λιπών και οργανικών ουσιών με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης - Natural Active Cleaner RM 82N από την Kärcher. Το αλκαλικό καθαριστικό, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο πόρων του FiBL για τη βιολογική παραγωγή στη Γερμανία, είναι κατασκευασμένο από περισσότερα από 99% φυσικά συστατικά. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες στη φόρμουλα προέρχονται από πίτουρο σιταριού, αραβόσιτο και άλλους φυσικούς πόρους και είναι πλήρως βιοδιασπώμενες. Είτε στη (βιολογική) γεωργία είτε στη βιομηχανία μεταφορών, στη βιομηχανία τροφίμων, σε εργοτάξια ή σε εργαστήρια - οπουδήποτε πρέπει να καθαριστούν μηχανήματα, οχήματα, τρακτέρ, κιβώτια, βαρέλια, ψυκτικοί θάλαμοι, δάπεδα, ακόμη και μουσαμάδες ή ιμάντες μεταφοράς, αυτό το βιώσιμο και φυσικό ενεργό καθαριστικό ανταποκρίνεται στο καθήκον με τη μέγιστη καθαριστική του δύναμη. Δεν περιέχει σιλικόνες, αρώματα και χρωστικές ουσίες, διαχωρίζεται εύκολα και είναι εξαιρετικά απαλό για τα υλικά - ακόμη και για τα μέταλλα και τις βαμμένες επιφάνειες χάρη στη μη διαβρωτική του σύνθεση. Επιπλέον, το PressurePro Natural Active Cleaner, αλκαλικό RM 82N παρέχει αποτελεσματική καθαριστική δύναμη ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού έως και 90 °C.