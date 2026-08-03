Προϊόν αφαίρεσης γράσου και πρωτεϊνών PressurePro RM 731, 5l
Αφαιρεί ακόμη και τις πλέον επίμονες ακαθαρσίες από γράσο, πρωτεΐνες, λάδια και καπνιά από δάπεδα, επιφάνειες εργασίας, μηχανήματα κλπ. (ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων). Εύχρηστο με ήπια καθαριστική δράση. Στο πλύσιμο καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείμματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|13
|Βάρος (kg)
|5,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|190 x 140 x 250
Προϊόν
- Αποτελεσματικό καθαριστικό υψηλής πίεσης
- Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
- Κατάλληλο για τον καθαρισμό επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα και κεραμικών επιφανειών
- Ενεργός καθαρισμός σε όλες τις κλίμακες θερμοκρασίας
- Στο πλύσιμο καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
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- HD 5/13 E Classic
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- HD 6/15 C
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- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
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- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
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- HD 7/18-4 M Classic
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- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
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- HD 9/20-4*KAP
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- HD 9/23 G
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- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 Classic
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- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS Trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HWE 12/20-42kW
- HWE 860
- SGV 8/5
Πεδία εφαρμογής
- Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
- Καθαρισμός επιφανειών