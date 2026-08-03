Προϊόν αφαίρεσης γράσου και πρωτεϊνών PressurePro RM 731, 5l

Αφαιρεί ακόμη και τις πλέον επίμονες ακαθαρσίες από γράσο, πρωτεΐνες, λάδια και καπνιά από δάπεδα, επιφάνειες εργασίας, μηχανήματα κλπ. (ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων). Εύχρηστο με ήπια καθαριστική δράση. Στο πλύσιμο καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείμματα.