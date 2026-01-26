RM 750 Εντατικό βαθύ καθαριστικό, 10l

Ισχυρό καθαριστικό που αφαιρεί αποτελεσματικά και τους πιο επίμονους ρύπους, όπως λάδι, γράσο, αίμα και πρωτεΐνες. Χαμηλή παραγωγή αφρού. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό με μηχανή.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 13,7
Βάρος (kg) 11,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 11,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 290 x 190 x 230
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Μεταφορές και μηχανήματα
  • Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
  • Καθαρισμός εξαρτημάτων
  • Καθαρισμός δαπέδου
  • Απολίπανση επιφανειών
Εξαρτήματα