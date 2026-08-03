Υλικό ψηγματοβολής, χονδρόκοκκο, 25kg

Μέγεθος κόκκου: 0,25–1,4 mm. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χάλυβα, γρανίτη, πορομπετόν και βρεγμένο τσιμέντο. Επίσης ιδανικό για την αφαίρεση σκουριάς, χρώματος και γκράφιτι.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (kg) 25
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 25,2
Προϊόν
  • Για χρήση με τα πιστόλια και τα συστήματα jet της Kärcher
  • Προϊόν ψεκασμού από κοκκοποιημένη σκωρία κλιβάνου τήξης (βάση πυριτικού αργιλίου)
  • Κοκκοποίηση: 0,25-1,4 mm
  • Σκληρότητα στην κλίμακα Mohs: 6-7
  • Για την αφαίρεση χονδρών ρύπων κάτω από επιφάνειες, όπως: χάλυβας, γρανίτης, εξυαλωμένος άνθρακας, πορφυρόλιθο, τσιμεντο, αεριούχα και εκτεθειμένα αδρανή σκυροδέματα
Υλικό ψηγματοβολής, χονδρόκοκκο, 25kg
Υλικό ψηγματοβολής, χονδρόκοκκο, 25kg
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Αφαίρεση σκουριάς
  • Καθαρισμός σκυροδέματος και υλικού ξυλότυπου
  • Καθαρισμός προσόψεων
  • Αφαίρεση σκουριάς και graffiti