Σε καθημερινή βάση, στα εργοτάξια και τα συνεργεία υπάρχουν όλοι οι τύποι επικίνδυνης, και ορισμένες φορές αναπνεύσιμης, λεπτής σκόνης. Χάρη στο νέο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, η μικρή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te M επιτυγχάνει την απομάκρυνση της λεπτής σκόνης σε πρωτόγνωρες ποσότητες, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %. Το σύστημα καθαρισμού φίλτρου και η ισχύς αναρρόφησης παρακολουθούνται και ρυθμίζονται συνεχώς μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων με αισθητήρες. Χάρη στην ενσωματωμένη πρίζα με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης και το πλήρες αντιστατικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των αγώγιμων εξαρτημάτων), η συσκευή είναι ιδανική για άμεση αναρρόφηση σε ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη. Με τα πρόσφατα αναπτυγμένα εξαρτήματα, τα οποία γενικά αποθηκεύονται με ασφάλεια πάνω στη συσκευή, η σκόνη που έχει ήδη επικαθίσει στο δάπεδο ή σε εξοπλισμό είναι δυνατό να αναρροφηθεί πλήρως και χωρίς κόπο μέσα στο στιβαρό δοχείο 30 λίτρων με μεταλλικούς τροχίσκους και προφυλακτήρα.