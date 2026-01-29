Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te M
Η NT 30/1 Tact Te M απομακρύνει με ασφάλεια και αξιοπιστία τα σωματίδια σκόνης της κατηγορίας M, τα οποία εμφανίζονται συχνά σε εργοτάξια. Ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, μικρών διαστάσεων, με δοχείο 30 λίτρων.
Σε καθημερινή βάση, στα εργοτάξια και τα συνεργεία υπάρχουν όλοι οι τύποι επικίνδυνης, και ορισμένες φορές αναπνεύσιμης, λεπτής σκόνης. Χάρη στο νέο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, η μικρή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 30/1 Tact Te M επιτυγχάνει την απομάκρυνση της λεπτής σκόνης σε πρωτόγνωρες ποσότητες, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %. Το σύστημα καθαρισμού φίλτρου και η ισχύς αναρρόφησης παρακολουθούνται και ρυθμίζονται συνεχώς μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων με αισθητήρες. Χάρη στην ενσωματωμένη πρίζα με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης και το πλήρες αντιστατικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των αγώγιμων εξαρτημάτων), η συσκευή είναι ιδανική για άμεση αναρρόφηση σε ηλεκτρικά εργαλεία που παράγουν σκόνη. Με τα πρόσφατα αναπτυγμένα εξαρτήματα, τα οποία γενικά αποθηκεύονται με ασφάλεια πάνω στη συσκευή, η σκόνη που έχει ήδη επικαθίσει στο δάπεδο ή σε εξοπλισμό είναι δυνατό να αναρροφηθεί πλήρως και χωρίς κόπο μέσα στο στιβαρό δοχείο 30 λίτρων με μεταλλικούς τροχίσκους και προφυλακτήρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου με αισθητήρα αφήςΒέλτιστη συχνότητα καθαρισμού φίλτρου ανάλογα με τις ανάγκες. Ελαχιστοποιημένη εκπομπή θορύβου.
Δοκιμασμένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %Προστατεύει την υγεία από αναπνεύσιμα σωματίδια. Δοκιμασμένο σύμφωνα με την κατηγορία σκόνης M.
Πιστοποίηση ACDΕγκεκριμένο για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-2-69:2021. Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγώγιμα εξαρτήματα
- Αυξημένη ασφάλεια των χρηστών.
- Διάχυση ηλεκτροστατικού φορτίου.
- Προστασία από ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off
- Το ηλεκτρικό εργαλείο συνδέεται εύκολα με την ηλεκτρική σκούπα.
- Εύκολη λειτουργία χάρη στη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ενεργειακή αποδοτικότητα: η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα.
Διήθηση αέρα ψύξης
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής της τουρμπίνας.
Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κλάσης σκόνης M
- Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος 99,9%.
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής του όγκου.
- Εξασφαλίζει καθαρούς και ασφαλείς χώρους εργασίας.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο υγρής & ξηρής αναρρόφησης
- Πιστοποιημένο για την κατηγορία σκόνης M. Βαθμός διαχωρισμού σκόνης: 99,9%.
- Υλικό ινών PES με επίστρωση PTFE: ανθεκτικό στη σήψη και την υγρασία.
- Ιδανικό για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και χονδροειδούς ρύπου.
Προσαρμογέας εργαλείων για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επιτρέπει τη διάτρηση, το πριόνισμα ή το τρίψιμο χωρίς σκόνη με ηλεκτρικά εργαλεία.
- Διατίθεται με ελαστικό εξάρτημα και περιστρεφόμενο δακτύλιο ψευδούς αέρα.
- Περιστρεφόμενος δακτύλιος για ρύθμιση της ισχύος αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|30
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 1380
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Υλικό καλωδίου
|Καουτσούκ
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|69
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|14,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|19,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 550 mm
- Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Γωνία: Ηλεκτρικά αγώγιμο
- Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α)
- Υλικό σακούλας φίλτρου: Fleece
- Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού: 360 mm
- Ακροφύσιο σχισμών
- Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: PES με επίστρωση PTFE
- Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών
- Αντιστατικό σύστημα
- Στιβαρός προφυλακτήρας
- Κατηγορία προστασίας: I
- Τροχίσκος με φρένο
- Τύπος σκόνης: M
- Υλικό κάδου: Πλαστικό
Πεδία εφαρμογής
- Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας για την κατηγορία σκόνης M για όλες τις εφαρμογές λεπτόκοκκης σκόνης
- Για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης και χονδροειδών ρύπων με ηλεκτρική σκούπα
- Για την αναρρόφηση υγρών και υγρών ρύπων
- Για την αναρρόφηση όλων των τύπων σκόνης πετρωμάτων, σκόνης ξύλου, κεραμικής σκόνης κ.λπ.
- Κατάλληλο για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών σύμφωνα με το πρότυπο ACD IEC 60335-2-69:2021 (Συσκευή για την αναρρόφηση εύφλεκτων σκονών)