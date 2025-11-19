Η Kärcher στη Xenia 2025: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ!

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Kärcher – Xenia 2025



Α. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η “KÄRCHER Α.Ε.Ε.” με το διακριτικό τίτλο “Kärcher” που εδρεύει στην οδό Μωραϊτίνη 18, 144 52, Μεταμόρφωση διοργανώνει Διαγωνισμό (εφεξής "Διοργανώτρια") εντός του περιπτέρου της στην έκθεση Xenia 2025, με τους ακόλουθους όρους, όπως εκάστοτε τροποποιημένοι ισχύουν.

Επιπλέον, ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων θα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε το ζητήσει, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της διοργανώτριας.

Β. Τρόπος Συμμετοχής

Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν το περίπτερο της Kärcher (Hall 1 – B11/C12) κατά τη διάρκεια της έκθεσης Xenia 2025 και να παραδώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) στο προσωπικό του περιπτέρου, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα συμμετοχής που θα βρίσκεται εκεί.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση ενεργοποιείται με τη συμπλήρωση και παράδοση της φόρμας στο περίπτερο της Διοργανώτριας. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά με το ίδιο e-mail account κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Δεν υπάρχει δυνατότητα online συμμετοχής.

Γ. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Εξαιρούνται από το διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια εταιρεία, σε εταιρείες συνεργάτες της Διοργανώτριας, όσοι έχουν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση από τη Διοργανώτρια εταιρεία, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

Δ. Διάρκεια του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 22η Νοεμβρίου έως και τις 24η Νοεμβρίου 2025 (ημέρες λειτουργίας της έκθεσης). Θα πραγματοποιηθεί μία (1) κλήρωση, όπως αναλυτικά επεξηγείται στη συνέχεια, και ένας (1) νικητής θα αναδειχθεί μέσω μηχανισμού διεξαγωγής μίας (1) τυχαίας κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 2:00μ.μ, θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή του δώρου.

Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

Ε. Δώρα

Το δώρο που διεκδικεί ο νικητής της ως άνω κλήρωσης είναι: μία (1) επαγγελματική σκούπα Kärcher T 11/1 Classic.

ΣΤ. Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει το νικητή με ανάρτησή της στο website της (www.karcher.gr), στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, αλλά και στο Instagram.

Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω e-mail από τη Διοργανώτρια και θα του ζητηθεί να αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εντός 48 ωρών.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία εντός 48 ωρών, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περάσει στον επόμενο επιλαχόντα.

Σε περίπτωση που και ο επιλαχόντας δεν απαντήσει εντός 48 ωρών το δώρο χάνεται και η διάθεσή του παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της διοργανώτριας.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται σε χρήμα.

Η χρήση του ονόματος του νικητή και του επιλαχόντα, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στη φόρμα επικοινωνίας του περιπτέρου, θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες του διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το όνομα και να δημοσιεύει φωτογραφίες ή video με τον νικητή στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στο δικτυακό της τόπο, τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, ο νικητής ή/και ο επιλαχών δικαιούνται να αιτηθούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.

Ζ. Λοιποί Όροι

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το «δώρο» ή, ακόμα, να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού και να ματαιώσει ή αναβάλει αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν θεμελιώνει και δεν μπορεί να θεμελιώσει καμία αξίωση των συμμετεχόντων και των νικητών στα εμπορικά σήματα της Διοργανώτριας ή των παρόχων των δώρων.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν εξαιτίας τυχόν νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής εντολής ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά για οποιοδήποτε λόγο εκφεύγει του οικονομικού ή τυχόν άλλου προγραμματισμού της ή σχετίζεται με τη δωροθέτρια εταιρεία, γεγονός που αποδέχεται ο συμμετέχων με την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Το δώρο παρέχεται ως είναι, και η διοργανώτρια δεν παρέχει καμία επιπλέον εγγύηση πέραν της τυπικής εμπορικής.

Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και φροντίζει για την άμεση κάλυψη οποιουδήποτε κενού ασφαλείας.

Κάθε συμμετέχων που τυχόν εντοπίζει κενό ασφαλείας, οφείλει να ενημερώσει την Διοργανώτρια σχετικά.

Ο συμμετέχων, ωστόσο, κατανοεί πως δεν παρέχεται καμία εγγύηση για απόλυτη ασφάλεια.

Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.