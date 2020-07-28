強制性諮詢和指示

Kärcher專業設備系列是專為商業和專業用戶設計的，提供功能強大，高效，堅固和可靠的清潔系統，具有最高的技術水平和出色的舒適度。

某些技術複雜的設備需要經過適當培訓人員進行的特殊培訓，以確保正確操作和最佳用戶利益。 此諮詢和指導由我們的服務人員或Kärcher的員工提供，並且可以在設備所在地或我們公司的設施中進行。

該簡報包括以下項目：

設備的預期用途

設備功能

設備最重要的功能

控制

安全須知

清潔，維護和保養

根據DGUV V3的安全檢查

更換易損件

該實作將記錄在相應的指令協議中。 哪些設備受此義務的影響去提供資訊，可以在我們商店產品詳細信息頁面上的相應註釋中找到。

毋庸置疑，我們的專業諮詢和服務團隊可為所有客戶提供有關Kärcher 專業設備系列的各種問題，我們將很樂意隨時通過電子郵件，電話或親臨我們的專業市場為您提供幫助。 您可以在我們的商店或我們中心的銷售部門在線找到Kärcher 專業設備清潔設備系列以及配套的產品配件。