杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h

DUO Advanced 1 杯泡沫噴槍帶有 2 升清潔劑罐，可直接切換到高壓清潔。 適用於水流量為 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高壓清洗機。

配備由耐用的生態黃銅製成的堅固底座，創新的 DUO Advanced 1 杯泡沫噴槍也適用於使用腐蝕性清潔劑進行高壓清潔。 適用於水流量為 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高壓清洗機，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。 更重要的是，噴槍有一個 2 升、符合人體工程學且堅固的洗滌劑容器，頸部有額外的把手和一個大尺寸的加註口。 此外，DUO Advanced 1 杯泡沫槍的噴射角度可以靈活調節，並且可以分三個階段實現精確的洗滌劑劑量，完全符合要求。 集成的百葉窗可有效防止無意中調整洗滌劑劑量。

特點和好處
杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h: 能夠在清潔化學劑和高壓清洗之間直接切換
能夠在清潔化學劑和高壓清洗之間直接切換
無需更換噴槍或附件，節省時間。
杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h: 符合人體工程學的兩升洗滌劑容器
符合人體工程學的兩升洗滌劑容器
可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h: 帶集成百葉窗的洗滌劑計量
帶集成百葉窗的洗滌劑計量
促進精確的三階段洗滌劑劑量。 以獲得最佳泡沫質量。 防止潛在的洗滌劑過量。
具有耐用鎳塗層的基體
  • 特級防腐蝕和耐久的設計
  • 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
  • 非常精密的泡沫噴射。
  • 允許更遠距離的安全工作。
技術說明

技術數據

水流量 (l/h) 400 - 600
噴嘴尺寸 (mm) 38
最大壓力 (bar) 300
劑量 (%) 1 - 2 - 4
水槽容量(公升) (l) 2
溫度 (°C) max. 60
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
包括包裝的重量 (kg) 1.5
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應用領域
  • 汽車、工業和農業領域的車輛和機器清潔
  • 建築（清潔建築機械、腳手架、套管、設備）
附件