配備由耐用的生態黃銅製成的堅固底座，創新的 DUO Advanced 1 杯泡沫噴槍也適用於使用腐蝕性清潔劑進行高壓清潔。 適用於水流量為 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高壓清洗機，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。 更重要的是，噴槍有一個 2 升、符合人體工程學且堅固的洗滌劑容器，頸部有額外的把手和一個大尺寸的加註口。 此外，DUO Advanced 1 杯泡沫槍的噴射角度可以靈活調節，並且可以分三個階段實現精確的洗滌劑劑量，完全符合要求。 集成的百葉窗可有效防止無意中調整洗滌劑劑量。