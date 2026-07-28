杯泡沫噴杆 進階版1, 400 l/h - 600 l/h
DUO Advanced 1 杯泡沫噴槍帶有 2 升清潔劑罐，可直接切換到高壓清潔。 適用於水流量為 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高壓清洗機。
配備由耐用的生態黃銅製成的堅固底座，創新的 DUO Advanced 1 杯泡沫噴槍也適用於使用腐蝕性清潔劑進行高壓清潔。 適用於水流量為 400 至 600 l/h 的 Kärcher 高壓清洗機，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。 更重要的是，噴槍有一個 2 升、符合人體工程學且堅固的洗滌劑容器，頸部有額外的把手和一個大尺寸的加註口。 此外，DUO Advanced 1 杯泡沫槍的噴射角度可以靈活調節，並且可以分三個階段實現精確的洗滌劑劑量，完全符合要求。 集成的百葉窗可有效防止無意中調整洗滌劑劑量。
特點和好處
能夠在清潔化學劑和高壓清洗之間直接切換無需更換噴槍或附件，節省時間。
符合人體工程學的兩升洗滌劑容器可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
帶集成百葉窗的洗滌劑計量促進精確的三階段洗滌劑劑量。 以獲得最佳泡沫質量。 防止潛在的洗滌劑過量。
具有耐用鎳塗層的基體
- 特級防腐蝕和耐久的設計
- 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
- 非常精密的泡沫噴射。
- 允許更遠距離的安全工作。
技術說明
技術數據
|水流量 (l/h)
|400 - 600
|噴嘴尺寸 (mm)
|38
|最大壓力 (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|水槽容量(公升) (l)
|2
|溫度 (°C)
|max. 60
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|包括包裝的重量 (kg)
|1.5
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應用領域
- 汽車、工業和農業領域的車輛和機器清潔
- 建築（清潔建築機械、腳手架、套管、設備）